Liverpool'un yeni transferi Nunez'i Uruguay'dan hocası anlattı: "Suarez'in gücüne, Cavani'nin zekasına sahip"

Çoğu kişi onu vatandaşları Edinson Cavani ve Luis Suarez ile karşılaştırıyor.

Liverpool, Benfica'nın forveti Darwin Nunez için 75 milyon Euro ödeyecek. Uruguaylının eski teknik direktörü Liverpool'u 22 yaşındaki Luis Suarez-Edinson Cavani karışımı bir oyuncu aldıkları konusunda bilgilendirdi.

Kırmızılar, Sadio Mane ve Mohamed Salah'ın sözleşmelerinin son 12 ayına girerken kadroyu yenileme çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda Manchester United'ı transfer yarışında yenerek Nunez'i kadrolarına kattılar.

Çoğu kişi onu vatandaşları Edinson Cavani ve Luis Suarez ile karşılaştırıyor.

Ne söylendi?

Nunez'e 18 yaşında forma veren Leonardo Ramos, La Pagina'ya şöyle anlattı: “Cavani'ye benzer bir tarzı var ama bana öyle geliyor ki Darwin daha hızlı ve daha güçlü.

"Çok daha patlayıcı ve bu patlayıcılığın yanı sıra inanılmaz gol atma yeteneği gösteriyor. İki bölümü var, Suarez ve Cavani arasında yarı yarıya.

"Suarez gibi her şeye katlanıyor, mücadeleye giriyor ve rakibiyle savaşması gereken o güce sahip. Ayrıca Cavani gibi ama çok daha atletik bir oyuncu, daha fiziksel, daha zeki bir rolü var.

"Bence o, bu iki oyuncunun birleşimi."

Liverpool'un Nunez için yaptığı anlaşma ne kadar?

Liverpool'un Nunez için yaptığı anlaşma, çeşitli bonuslarla birlikte 85 milyon £ (104 milyon $) kadar çıkabilir.

Onun potansiyeline uzun vadeli yatırım yapıyorlar ve Merseyside ile altı yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor.

Suarez Ocak 2011'de Liverpool'a transfer oldu ve 133 maçta 82 gol kaydetti.

Liverpool'u 2013-14'te - Barcelona'ya gitmeden önce kulüpteki son sezonu - Premier Lig şampiyonluğuna acı bir şekilde yaklaştırdı ve prestijli PFA Yılın Oyuncusu ödülünü de aldı.

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