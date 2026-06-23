Liverpool’un sürprizi, Muhammed Salah’ı Merseyside’da yeniden gündeme taşıdı

Geçen sezonun sonunda Anfield Kalesi'nden ayrılmasına rağmen, Liverpool, Mohamed Salah'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi başarısını görmezden gelmedi.

İngiliz kulübünün resmi hesabından gelen sürpriz bir selam, “Mısırlı Kral” ile Reds taraftarları arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme getirdi ve henüz kapısı kapanmamış olan geleceğe dair spekülasyonları alevlendirdi.

Liverpool, eski yıldızı Mohamed Salah’ı dikkat çekici bir şekilde kutladı. Salah, 2026 Dünya Kupası’nda Mısır milli takımını, Firavunlar’ın Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetine taşımıştı.

34 yaşındaki Salah, Kanada'nın Vancouver kentinde Yeni Zelanda karşısında olağanüstü bir performans sergiledi ve ülkesinin 0-1 geride olduğu maçı 3-1'lik tarihi bir galibiyete çevirdi. Takımını öne geçiren golü kendisi attı, ardından mükemmel bir köşe vuruşuyla üçüncü golün hazırlayıcısı oldu ve büyük maçlarda belirleyici olmak söz konusu olduğunda yaşın sadece bir rakam olduğunu bir kez daha kanıtladı.

https://www.instagram.com/p/DZ4VzFjFFUf/?hl=en&img_index=1

Salah, ikinci yarıda mutlak bir dönüm noktası oldu; milli takımı omuzlarında taşıyarak Mısır’ın Dünya Kupası katılım tarihinde yeni bir sayfa açmasına öncülük etti.

Maçın ardından Firavunlar'ın kaptanı, bu başarıyı kutladığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve Liverpool'un resmi hesabı, ona özel bir tebrik yorumuyla sürpriz yaptı. Kulüp, Salah’ın milli takımdaki tarihi başarısını övdü; bu jest, iki taraf arasındaki ilişkinin onun ayrılışıyla sona ermediğini ve Anfield’ın efsanesine hâlâ özel bir yer ayırdığını teyit etti.

Sürprizler kulübün tebrikiyle sınırlı kalmadı; eski İngiliz yıldız Michael Owen, medyada yer alan açıklamalarıyla geniş çaplı bir tartışma başlattı ve bu açıklamalarda Salah’ın Liverpool’a dönüşünün “imkansız olmadığını” ima etti.

Owen, teknik kadroda yaşanabilecek olası değişikliklerin Mısırlı yıldızın dosyasını yeniden gündeme getirebileceğine dikkat çekti; özellikle de son on yılın en önemli golcülerinden birinin ayrılmasının ardından Reds’in hücum hattının geleceğine dair soruların sürmesi nedeniyle.

Liverpool’un sürpriz selamı ve Owen’ın açıklamaları, Salah’ı Merseyside’da yeniden gündemin merkezine taşıdı. Salah, Mısır milli takımıyla Dünya Kupası’nda tarih yazarken, “Mısır Kralı”nın Anfield’la olan hikayesinin sonu henüz yazılmamış gibi görünüyor.