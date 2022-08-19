Hollandalı ve takım arkadaşları, Kırmızı Şeytanlar'ın sezona kasvetli başlangıcına rağmen pazartesi akşamı zorlu bir sınav bekliyorlar.

Virgil van Dijk, Manchester United'ın sezon başında yaşadığı sıkıntıyı tersine çevirebilmesi için Liverpool ile oynayacağı maçın bir fırsat niteliğinde olduğunu iddia etti.

Geçen hafta sonu Brentford'a 4-0 yenilen Kırmızı Şeytanlar, ilk maçında ise evinde Brighton'a mağlup olup dağılmıştı. Erik ten Hag için işler, pazartesi akşamı Jürgen Klopp ve Liverpool'u ağırlamadan önce çok zorlaştı.

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalisti de yeni sezona umduğu gibi başlayamadı. İlk hafta Fulham ile berabere kalan Liverpool, ikinci haftada ise Darwin Nunez'in Joachim Andersen'a kafa atıp kırmızı kart gördüğü mücadelede Anfield Road'da Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

Van Dijk, Manchester United maçı için ne dedi?

Bununla birlikte Liverpool, Kuzey Batı'yı geçtiğinde sezonun ilk galibiyetini alacağından emin olacak. Ancak onlar için Old Trafford, her zaman için oynaması en kolay yer olmadı.

Hollandalı millî oyuncu, maçla ilgili şu yorumu yaptı:

"Kazanmak ve orada kazanmak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz. Yıllar geçtikçe orada kazanmamızın zor olduğunu anladık. Tabii geçen yıl açıkçaso bu deplasmanda harika bir sonuç aldık. Bunu inkâr edemeyiz.

"Bu sezon zor bir başlangıç ​​yaptılar ve biz de istediğimiz gibi başlayamadık. Bu yüzden ilginç olacak. Bana göre iyi bir takımlar. Sahanın her yerinde iyi oyunculara sahipler."

"Geri dönebilmeleri için mükemmel bir maç"

Manchester United taraftarları, sezonun ilk üç puanını büyük rakiplerine karşı alabilirlerse pazartesi akşamı Old Trafford'u kendinden geçmiş halde bulacaklar. Van Dijk ise Ten Hag'ın takımının Liverpool ile oynaması için ideal bir zaman olduğunu kabul etmekle birlikte, kendisinin ve takım arkadaşlarının buna odaklandıklarını yineledi.

"Açıkçası, muhtemelen güven açısından en iyi durumda değiller. Ancak bu maç, durumu tersine çevirebilmeleri için mükemmel bir maç.

"Ancak biz kendimize bakıyoruz ve buna hazır olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Bu hafta yine çok çalışacağız.

"Yine zorlu bir maç olacak, ama umarım bazı oyuncular geri döner ve iyi bir performans sergileriz. Sadece pozitif oluruz ve kazanmayı düşünürüz. Bu büyük bir maç. Hepimiz bunu dört gözle bekliyoruz."