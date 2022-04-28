Sadio Mane, Didier Drogba'nın Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Afrika'nın en çok gol atan oyuncusu olma rekorunu egale etti.

Hüküm süren Afrikalı Yılın Oyuncusu, çarşamba günü Anfield'da oynanan yarı final ilk maçında Liverpool'un Villarreal karşısında 2-0'lık zafer elde etmesine yardımcı oldu.

Golsüz geçen ilk yarının ardından Pervis Estupinan, Jordan Henderson'ın ortasını kendi ağlarına gönderdi ve Kırmızılar, 53. dakikada 1-0 öne geçti.

Sarı Denizaltı daha ne olduğunu anlamadan Senegalli millî oyuncu, Mohamed Salah'ın pasıyla sadece iki dakika sonra farkı ikiye çıkardı.

Mısırlı yıldız, topu kaleci Geronimo Rulli'nin yanından geçen Mane'ye göndermeden önce Villarreal'in ceza sahasına girdi.

Bu asist sayesinde Mane, 14 gole ulaşarak Chelsea efsanesi Drogba ile gol sayısını eşitledi ve Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme maçlarında en fazla gol atan Afrikalı futbolcu rekoruna ortak oldu.

Bununla birlikte, eleme maçlarında, 2017-18 sezonundan bu yana sadece Real Madrid forvet oyuncusu Karim Benzema'nın (16) Mane'den daha fazla golü var.

İlginç bir şekilde, Liverpool'un ilk golü atması ile eski Southampton yıldızı aracılığıyla farkı ikiye çıkarması arasında sadece 133 saniye vardı.

Mane, Estadio de la Ceramica'daki rövanş maçında ağları havalandırırsa, Drogba'nın rekorunu gölgede bırakacak.

2021 Afrika Uluslar Kupası galibi, 73 dakika boyunca etkileyici bir performans sergiledikten sonra, ev sahibi taraftarların alkışı eşliğinde yerini Diogo Jota'ya bıraktı.

Baştan sona hareketli olan Salah, golcüler arasına adını yazdıramadı.

Mısırlı millî oyuncu, Drogba ve Sergio Agüero'nun Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiliz takımında en çok gol atan oyuncu rekorunun (ikisi de 36 gol) sadece üç gol gerisinde.

La Liga ekibinde, Bayern Münih'e gol atarak turu getiren Samuel Chukwueze, Senegalli Boulaye Dia'ya yerini bırakmadan önce 72 dakika oynadı. Aynı zamanda, Dani Parejo'nun yerine Fildişili oyuncu Serge Aurier dahil oldu.

Cezayirli Aissa Mandi ise İngiltere Premier Ligi ekibine karşı süre almadı.

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