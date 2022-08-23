Liverpool'un Manchester United'a kaybettiği maçın ardından konuşan Klopp, Fernandes ile arasında geçenleri anlattı

Alman teknik adam Manchester United'ın maçın son bölümündeki vakit geçirmeye yönelik hareketlerini eleştirdi.

Premier Lig'e kötü başlayan Manchester United, Old Trafford'da Liverpool'u 2-1 yenerek rahat bir nefes aldı. Klopp ve öğrencileri ise üçüncü haftada da galibiyetle tanışamadı. Maçın son bölümünde Bruno Fernandes ile bir tartışma yaşayan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp 90 dakikanın ardından Portekizli oyuncuyla konuşurken görüldü. Salah farkı bire indiren golden sonra topu alıp bir an önce santraya götürmek istemiş, fakat Bruno Fernandes topu vermeyi reddedince kısa süreli bir gerginlik yaşanmıştı.

Klopp ne söyledi?

"2-1 kaybettik çünkü zaman yetmedi. Dakikalar futbol oynanmadan akıp gitti."

"Fernandes ile tartışmadık. Hayatımda girdiğim en sakin diyalogtu. Her şey Lisandro Martinez'in kendini kolayca yere bıraktığı anda yaşandı. Bruno bana 'sen de aynısını yapardın' dedi, ben de 'hayır, o şekilde düşmem' dedim."

"Maçın ardından sakindik, bana maç içinde bu tip diyaloglara ihtiyaç duyduğunu söyledi, ben de 'pekala, beni kullan o zaman!' dedim."

Neler yaşandı?

Klopp'un öfkesi büyük ölçüde takımının sergilediği kötü performanstan kaynaklanıyordu. Liverpool sekiz ay aradan sonra ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Jadon Sancho'nun golüyle ilk yarıyı geride kapatan Liverpol, ikinci yarıda Marcus Rashford'a engel olamadı.

Bu yenilgiyle Premier Lig'de 16. sıraya gerileyen Liverpool ilk üç maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadı ve sadece iki puana sahip.

İki fotoğrafla maçın özeti

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Bunu biliyor muydunuz?

Mohamed Salah 10 golle Liverpool tarihinde Manchester United ağlarını en fazla havalandıran isim oldu. Mısırlı oyuncu ayrıca Old Trafford'da üst üste dört maçta gol atan ilk Liverpool oyuncusu olarak tarihe geçti.