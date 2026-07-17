Liverpool’un maaşının yarısı… Muhammed Salah’ın Beşiktaş ile imzaladığı sözleşmenin detayları açıklandı

Basında yer alan haberler, Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ın önümüzdeki dönemde Beşiktaş’a transfer olması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından, kulüple imzaladığı yeni sözleşmenin ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Daha önceki basın haberlerinde, geçen sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldızın, Beşiktaş'a bedelsiz transferi için kulüp ile yoğun görüşmelerin sürdüğü belirtilmişti.

Güvenilir gazeteci Santi Ona, Beşiktaş'ın Muhammed Salah ile yaz transfer döneminde takıma katılması konusunda sözlü bir anlaşmaya vardığını, sözleşmenin bir sezon süreli olduğunu ve bir yıl daha uzatılabilmesine izin veren bir madde içerdiğini belirtti.

Salah, yıllık 10 milyon avro maaşın yanı sıra 2 milyon avro ek ödeme alacak; bu da Liverpool’da kazandığının en fazla yarısı kadar (yaklaşık 24 milyon avro) bir gelir elde edeceği anlamına geliyor.

Bazı basın haberleri, 34 yaşındaki oyuncunun yıllık 15 milyon avro maaşla önümüzdeki 3 sezonluk bir sözleşme imzalamak istediğini ortaya koymuştu, ancak bu nihayetinde gerçekleşmedi.

Beşiktaş, Mohamed Salah’ın futbol kariyerinde forma giyeceği yedinci kulüp olacak. Salah, daha önce Al-Mokawloon Al-Arab, İsviçre’nin Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma kulüplerinde forma giymişti; ayrıca Liverpool’daki kariyeri de en önemli dönemi olarak öne çıkıyor.

Salah, 2017 ile 2026 yılları arasında 9 yıl boyunca Liverpool forması giydi ve bu süre zarfında birçok bireysel ve takım başarısına imza attı. Bunların en önemlileri, iki kez Premier Lig şampiyonluğu ve bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuydu.