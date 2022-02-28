GOAL'ün edindiği bilgiye göre; İngiltere Futbol Federasyonu, Liverpool'un zaferiyle sonuçlanan Lig Kupası finalinin ardından yaşananlarla ilgili Harvey Elliot'tan açıklama istedi.

Sezonun ilk kupası için Wembley'de Chelsea ile kozlarını paylaşan Jürgen Klopp ve öğrencileri, heyecan dolu seri penaltı atışları sonucunda gülen taraf olmuştu.

Oyuna 79. dakikada giren ve penaltı vuruşlarında beyaz noktadan hata yapmayan Elliot, sıradışı şampiyonluk kutlaması nedeniyle ceza alabilir.

Federasyon devreye girdi

18 yaşındaki oyuncuya yazılı bir bildiri gönderen İngiltere Futbol Federasyonu, Elliot'tan meşaleyle görüntülendiği kareler nedeniyle açıklama talep etti.

İngiltere'de futbol stadyumlarına meşale sokulması yasak. Fakat Elliot, Liverpool taraftarlarının son düdüğün ardından sahaya attığı yanar durumdaki meşalelerden birini yerden almıştı.

Getty/GOAL

İlk kupasını kazandı

İlk etapta Jürgen Klopp tarafından final kadrosuna dahil edilmeyen Elliot, Thiago Alcantara'nın son anda yaşadığı sakatlığın ardından kulübede kendine yer bulmuştu.

2019'da Fulham'dan transfer edilen genç yetenek oyuna sonradan dahil olarak bu sezon Liverpool formasıyla sekizinci maçına çıktı ve kariyerinde ilk kez kupa sevinci yaşadı.

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