Liverpool stoperi Ronald Araujo, Lionel Messi'nin kısa süre önce millî takım kariyerini sonlandırmasına rağmen ezeli rakipleri Arjantin'in hâlâ güçlü bir ekip olduğu konusunda Uruguaylı takım arkadaşlarını uyardı. Barcelona'dan Liverpool'a kiralık gelen savunma oyuncusu, cuma günü La Bombonera'da Güney Amerika'nın güçlü ekiplerinden Arjantin'e karşı oynanacak prestijli hazırlık maçına hazırlanıyor.

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Araujo, Uruguay'ı tehlikeli rehavete karşı uyardı

Araujo, Messi'nin geçen ay millî takıma veda etmesinin ardından cuma günü Buenos Aires'te oynanacak hazırlık maçı öncesinde Uruguay'ı Güney Amerikalı komşusu Arjantin'i hafife almamaya çağırdı. Sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nı kaçıran savunma oyuncusu, Barcelona'dan Liverpool'a kiralık olarak katıldıktan sonra İngiltere'de yeniden en iyi formunu yakaladı. Camp Nou'da Messi ile 34 kez aynı sahayı paylaşan ve 2020-21 sezonunda Kral Kupası'nı onunla birlikte kazanan Uruguaylı oyuncu, yıldız futbolcuyu yakından tanıyor.

Arjantinli efsaneden millî takımda kalıcı miras

Inter Miami'nin şu anki yıldızı Messi, millî takım kariyerini 6 Ekim'de Estadio Monumental'de 85.000 taraftarın önünde Benin'e karşı alınan 3-0'lık galibiyetle noktaladı. Bir gol ve iki asist kaydeden Messi, Arjantin'le geçirdiği 21 yılı 208 maçta 126 golün yanı sıra 2022 Dünya Kupası, 2022 Finalissima ve iki Copa America şampiyonluğuyla tamamladı.

Gazetecilere konuşan Araujo, Carrasco Uluslararası Havalimanı'na varışında takımın hedeflerinden vazgeçmemesi gerektiğini vurguladı: “Bunun bir hazırlık maçı olduğu doğru ama gelişimimiz için önemli. Galibiyetlerle gelişirsiniz. Dünyanın en iyi takımlarından biri olan Arjantin'le mücadele edecek kadroya sahibiz ve güçlü bir performans sergileme isteğiyle gidiyoruz.”

Arjantin'in eski yıldızı olmadan sahaya çıkacak olması hakkında ise şunları ekledi: “Dünyanın en iyi oyuncusunu kaybettiler ama Arjantin'in son derece kaliteli genç oyuncuları var. Çok güçlü bir takım ve hep öyle olacak.”

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Tecrübeli oyuncu ülkesine dönmekten memnun

Anfield'da başarılı performanslar sergilerken ülkesine dönmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Araujo, “Keyif alıyorum, en önemli şey de bu. Bu hazırlık maçlarını sabırsızlıkla bekliyorum ve elimden geleni yapmak istiyorum” dedi.

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Araujo, son Asya turu sırasında takımın kendi ülkesinde en az bir maç oynamanın ne kadar önemli olduğunu konuştuğunu açıkladı. Bu istek, bu millî maç döneminde Maldonado'da Dominik Cumhuriyeti'ne karşı oynanacak karşılaşmayla gerçekleşecek: “Bu özel bir şey. Uruguay'a gelmek ve halkımıza yakın olmak önemliydi. Bunun gerçekleşmesinden mutluyuz. Önce Arjantin'e gideceğiz, ardından taraftarların keyif alması ve bizim de bu yeni dönemde futbolumuzu sergilememiz için ülkemize döneceğiz.”

Teknik direktör Diego Forlan'ın kısa sürede yarattığı etkiyi öven Araujo, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her oyuncuyla konuşurken çok yakın davrandı. Kendisi de ikonik bir oyuncuydu, dolayısıyla neler sunabileceğini biliyor. Teknik direktörün desteğini hissetmek harika; sahaya çıktığınızda işleri çok daha kolaylaştırıyor.”

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Forlan, iki maç öncesinde eksiklerle karşı karşıya

Forlan, Albion kalecisi Sebastian Jaume ile Philadelphia Union forveti Bruno Damiani'yi A millî takıma ilk kez çağırdı. Sakat Brian Rodriguez, Manuel Ugarte ve Nahitan Nandez'in yanı sıra 21 Kasım'da Boca Juniors'ın Copa Sudamericana finalinde oynayacak Miguel Merentiel de kadroda yok.

Cuma günü oynanacak 197. Rio de la Plata derbisi, Uruguay'ın 21 Mart 2025'teki Dünya Kupası eleme maçında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından gelecek. Uruguay, daha sonra salı günü Campus de Maldonado'da Dominik Cumhuriyeti'ni ağırlayacak. İki takım arasında daha önce oynanan tek maçı Uruguay, 10 Ekim 2025'te 1-0 kazanmıştı.