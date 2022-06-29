Liverpool'da rotasyonun önemli bir parçası olan yıldız oyuncu yeni sezonda Ligue 1'de boy gösterecek.

Premier Lig'de şampiyonluğu son haftaya dek kovalayan, Şampiyonlar Ligi'ni ise finalde Real Madrid'e kaptıran Liverpool'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürerken, bir de ayrılık yaşandı.

Ligue 1 takımlarından Monaco, Jürgen Klopp'un takımında forma giyen Japon oyuncu Takumi Minamino'nun transferini 18 milyon euro karşılığında tamamladı.

Transferin 3 milyonu bonuslar olmak üzere 18 milyon euro karşılığında tamamlandığı açıklanırken, bu durum Liverpool'un önemli bir kar elde etmesini sağladı. İngiliz ekibi yıldız oyuncuyu Ocak 2020'de Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından 8.4 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Minamino, Liverpool'da oynadığı 55 karşılaşmada 14 gol atmıştı.

Minamino Liverpool'a transferi hakkında ne söyledi?

"Monaco'ya katılmak benim için büyük bir mutluluk. Monaco geçmişten bu yana tarihi başarılara sahip büyük bir kulüp ve bu heyecan verici projenin parçası olacağım için sevinçliyim. Bir an önce takıma katılıp, takım arkadaşlarıma elimden geldiğince katkı vermek için sabırsızlanıyorum"

Jürgen Klopp, Minamino için ne söyledi?

"Minamino inanılmaz bir profesyonel ve çok yetenekli bir oyuncu. Bir insan olarak her zaman çok sıcak ve etrafındaki herkesi olumlu hissettiriyor. Açık konuşmak gerekirse onun gibi bir oyuncuyla çalışmak her teknik direktörün rüyasıdır.

"Taki'nin gitmesi zor ama onun için harika bir fırsat ve bunu kesinlikle hak etti. Eminim ki bizim işimize yaramadığını düşünenler olacak ama bunu düşünenler büyük bir yanılgı içinde ve bunu kabul etmiyorum. Onun katkısı sadece saha içinde izlenenden çok daha fazla.

"Sadece oynadığı oyunlarla değil her gün katıldığı antrenmanlarla bizi daha iyi hale getirdi çünkü mükemmel bir karaktere sahip. Monaco'da büyük başarılar elde edeceğini biliyorum. Orada oynadığı dönemde onun için kıskançlıkla birlikte mutlu olacağız.

"En iyi dileklerimizle ayrılıyor ve her şey için teşekkür ediyoruz"

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