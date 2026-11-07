Liverpool’un beki Jeremie Frimpong, Merseyside’a gelişinden yalnızca 18 ay sonra sürpriz bir ayrılığı düşünürken Suudi Arabistan Pro Ligi’nin güçlü ekiplerinden Al-Hilal’e önerildi. 2025 yazında Bayer Leverkusen’den 40 milyon avroya transfer edilen 25 yaşındaki Hollandalı millî futbolcu, Orta Doğu’da yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.

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Suudi devlerine Hollandalı savunmacı önerildi

winwin'e göre aracılar, Frimpong'u Al-Hilal'e transfer hedefi olarak önerdi. Savunmacı, uzun vadeli sözleşmesinin henüz iki yılı dolmadan İngiltere'den ayrılmaya hazır. Altyapıdan yetişen Trent Alexander-Arnold'ın Real Madrid'e transferinin ardından onun yerini alması için kadroya katılan Hollandalı oyuncu, Anfield'da en iyi performansını tekrarlamakta zorlandı. Bu nedenle Suudi Arabistan Pro Ligi'ne transferi gerçek bir ihtimal hâline geldi.

Süregelen sakatlıklar Merseyside dönemini sekteye uğrattı

Frimpong, Leverkusen formasıyla çıktığı 133 Bundesliga maçında 23 gol attıktan sonra güçlü bir kariyer geçmişiyle İngiltere'ye geldi. Leverkusen'de 2023-24 sezonunda namağlup lig şampiyonluğu ve DFB-Pokal zaferiyle duble yapılmasına, ayrıca 2024 DFL-Supercup'ın kazanılmasına katkıda bulundu. Ancak Merseyside'daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda yalnızca 35 maça çıktı. Bunların 21'i Premier League maçıydı ve bu karşılaşmalarda gol atamadı.

İlk sezonundaki iki golünden birini Crystal Palace'a karşı Community Shield'da oynadığı ilk resmî maçta, diğerini ise daha sonra FA Cup'ta kaydetti. Sakatlıklar ritmini defalarca bozdu. Son olarak 17 Ekim'de Brentford karşısında alınan 2-1'lik galibiyette devre arasında oyuna girdikten kısa süre sonra yeni bir kas sakatlığı yaşadı.

Millî takım kadrosuna alınmaması kulüpteki sıkıntılarını artırdı

Kulüp düzeyinde süren performans ve fiziksel sorunları, 15 kez formasını giyip bir gol attığı Hollanda millî takımındaki yerini de kaybetmesine yol açtı. Eski millî takım teknik direktörü Ronald Koeman, performansına ilişkin endişeler nedeniyle onu 2026 Dünya Kupası kadrosuna almadı.

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Hollanda kadrosundaki yokluğu, sakat sağ beki kasım ayındaki millî maç dönemi için seçtiği kadroya almayan mevcut teknik direktör Xavi döneminde de sürdü. Frimpong Liverpool'da tedavisine devam ederken, millî takımdaki vatandaşları 14 Kasım'da Yunanistan'la deplasmanda karşılaşacak, üç gün sonra da rakipleri Almanya ile mücadele etmek için Berlin'deki Olympiastadion'a gidecek.

Liverpool'u sırada Londra sınavı bekliyor

Geçen ay Brentford'a karşı yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak olan Frimpong, Andoni Iraola'nın çalıştırdığı Liverpool'un bu pazar Premier League'in 10. haftasında Crystal Palace'a konuk olacağı maçta da forma giyemeyecek. Güney Londra deplasmanının ardından lig takvimine, takvim yılının son millî maç arası için ara verilecek. Bu iki haftalık süre, Hollandalı oyuncuya iyileşmesi için çalışma ve ocak ayında Suudi Arabistan'a olası bir transferi değerlendirme fırsatı verecek.