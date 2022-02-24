Liverpool’un defans oyuncusu Virgil van Dijk, top sürme yeteneği açısından Joel Matip ile aynı kaliteye sahip olmak istediğini itiraf etti.

Kırmızılar, hafta ortasında Anfield'da Leeds'i 6-0 yenerek Premier Lig’in zirvesindeki Manchester City’e biraz daha yaklaştı.

Matip ve Van Dijk, beraber iyi bir ikili görünümü verirken Matip, Hollandalı meslektaşından övgü almayı başardı.

Ne söylendi?

Van Dijk, Liverpool kulübünün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Liverpool’u Leeds United maçında 2-0 öne geçiren golü atan Matip hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Hollandalı oyuncu, takım arkadaşının top taşıma becerisini kıskandığını söyledi.

"Bu onun büyük bir özelliği. Keşke ben de bu konuda onun kadar yetenekli olabilseydim.

“Hiç korkmadan ilerliyor ve çok kaliteli bir oyuncu. Bu onun büyük bir gücü ve açıkçası faydalı oluyor, çünkü diğer oyunculara boş alanlar açıyor.

"Ona maçtan önce gol atacağını söyledim, çünkü bunu hissettim. Diogo Jota için bir asist yaptı ve ona, 'Sırada gol atmak var' dedim. Bu yüzden onun adına çok mutluyum."

Taraftarların, artık sakatlığını atlatan Matip'i en iyi şekilde görüp göremeyecekleri hakkında Van Dijk şunları ekledi:

“Zihinsel olarak onun iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum.

"Bence dördümüz, şu anda kadroda bile olmayan Gomez’i de unutmayalım, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

"Herkese ihtiyacımız var ve açıkçası onun formda olduğunu görmek çok güzel, yüksek bir seviyede oynuyor.

“Konate veya Joe Gomez ile birlkte oynamaktan keyif duysam da Matip ile beraber çalışmak her zaman iyidir.”

Liverpool, Leeds'e acımadı

Salah, Leeds'e karşı iki penaltı attı ve Liverpool, arka arkaya altıncı lig zaferini elde ederken Van Dijk 6-0 biten maçın son golünü kaydetti.

Hollandalı oyuncu, Kırmızıların Leeds United maçını değerlendirirken Salah ve Mane'nin kale önündeki katkılarından da bahsetti.

“Zor bir rakibe karşı çok iyi bir galibiyet aldık. Yoğun bir şekilde koşarak oynamaları çok zor bir şey.

"Asla pes etmediler, bu yüzden savaşmaya, sıkı çalışmayı ve ekstra işler yapmaya hazır olmamız gerekiyor ve bence bunu çok iyi yapıyoruz.

“Salah rekorlar peşinde koşuyor, ama her şeyden önce bu sezon iyi şeyler başarmak istediğimizi biliyor.

“Golleriyle olduğu kadar savunmasıyla, çalışma hızıyla ve performansıyla da büyük katkı sağlıyor.”

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