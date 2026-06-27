Liverpool’un hayali, Real Madrid yıldızının kararlılığıyla karşı karşıya geliyor

Liverpool, mevcut yaz transfer döneminde onu kadrosuna katma olasılığına hazırlık olarak, Real Madrid’in yıldızlarından birinin durumunu takip etmeye devam ediyor.

Liverpool, Fransız oyuncu Eduardo Camavinga'yı transfer etme olasılığını ve anlaşmanın koşullarını öğrenmek için Real Madrid yönetimi ile temasa geçti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, 23 yaşındaki Camavinga, Real Madrid'in yaz transfer döneminde satışını görüşmeye açık olduğu isimlerden biri olarak görülüyor ve bu durum, Liverpool'u transferin ayrıntılarını öğrenmek için harekete geçirdi.

Haberde, uygun bir teklif gelmesi durumunda Real Madrid yönetiminin Fransız milli oyuncunun satışını kabul etmek için yaklaşık 60 milyon avroluk bir rakam belirlediği belirtildi.

Real Madrid'in oyuncunun ayrılışını görüşme konusunda esnek olmasına rağmen, asıl engel Camavinga'nın kendisinin tutumunda yatıyor; zira oyuncu, mevcut transfer döneminde Santiago Bernabéu'dan ayrılmayı düşünmüyor.

Haberlerde ayrıca, Fransız orta saha oyuncusunun, takımdaki konumunu değiştirebileceğine olan güveni nedeniyle menajerlerine bu yaz kendisine gelen hiçbir teklifi dinlememelerini söylediği belirtildi.

Camavinga, ilk 11'deki yerini geri kazanabileceğine ve teknik direktör José Mourinho'yu, gelecek sezon Real Madrid kadrosunda vazgeçilmez bir unsur olduğuna ikna edebileceğine inanıyor.