İspanyol ekibi Valencia, içinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde bir sürprize hazırlanıyor. Ekip, hücum hattını güçlendirmek için Liverpool'un oyun kurucusu İngiliz Harvey Elliott'u önceliklerinin en başına koydu. Oyuncu, teknik direktörü Andoni Iraola'nın planları dışında kalmıştı.

Gazeteci Matteo Moretto'ya göre üç taraf arasındaki müzakereler halihazırda sürüyor ve transferi en kısa sürede tamamlamak yönünde ortak bir istek bulunuyor. Raporlara göre Elliott, teknik direktörü Iraola'ya "Anfield"i terk edip Valencia'ya gitme yönündeki net isteğini bildirdi. Tüm taraflarda kiralık sözleşmeyi sonuçlandırmaya dair iyimser bir hava hâkim.

İspanyol gazetesi "Marca", Valencia teknik direktörü Carlos Corberán'ın 23 yaşındaki oyuncuyla bizzat iletişim kurduğunu ve oyuncunun La Liga'da yeni bir tecrübe yaşamaya ve Valencia forması giymeye heyecanla yaklaştığını bildirdi. İspanyol kulübün yönetimi, hücumda çözümler üretmek ve orta bölgeden nüfuz edip gol atabilecek bir unsur eklemek için bu nitelikli transfere güveniyor.

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Genç İngiliz milli oyuncu, geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirmiş, ancak katkısı çeşitli kulvarlarda yalnızca 9 maçla sınırlı kalmıştı. Bunun nedeni, kiralık sözleşmesinde yer alan ve 10 maça çıkması hâlinde Aston Villa'yı 35 milyon sterlin karşılığında kesin satın alma opsiyonunu devreye sokmaya zorlayacak bir maddeydi. Aston Villa'nın o dönemki teknik direktörü Unai Emery, oyuncunun bu yaz Liverpool'a dönmeden önce az sayıda maça çıkmasının kendisini etkilediğini kabul etmişti.

Elliott, 2019 yılında Fulham'dan katıldığından bu yana Liverpool'la 149 maça çıktı ve teknik direktör Jürgen Klopp'un son sezonunda 53 maç oynayarak takımın vazgeçilmez bir unsuru oldu. Ancak oyuncu, hem eski teknik direktör Arne Slot'un hem de mevcut teknik direktör Iraola'nın planları dışında kaldı. Iraola, başka seçenekleri tercih ettiğini vurgulayarak oyuncuyu Newcastle karşısındaki son maçın kadrosundan çıkarmıştı.