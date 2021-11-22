Liverpool'un genç yıldızı Trent Alexander-Arnold gözünü rekora dikti

Liverpool'da sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Trent Alexander-Arnold, şu ana kadar başardıklarıyla yetinmek istemiyor.

İngiltere milli takımının da formasını giyen Alexander-Arnold, henüz 23 yaşında olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğu yaşamayı başardı.

Altyapısından yetiştiği Liverpool'un formasını şimdiden 192 kez sırtına geçiren yetenekli oyuncu, kanattan yaptığı bindirmeler ve duran toplardaki adrese teslim paslarıyla Klopp'un hücum sisteminde önemli bir role sahip.

Ne söyledi?

Bu sezon 13 maçta iki gol ve sekiz asist üreten Alexander-Arnold, basın toplantısında geleceğe dair hedeflerini açıkladı.

"Amacım takıma elimden geldiğince katkı yapmak ve kazanmamızı sağlamak. Takımın kazanacağı kupalar bireysel başarılardan daha önemli, ama ben motivasyon için kendime hedefler koymayı seviyorum."

"Minimum hedef çift haneli gol katkısı yapmak, ki bunu zaten başardım. Mümkün olanın en iyisini yapmak istiyorum. Bu sezon ligde 15-20 arası bir gol katkısı hedefliyorum."

"Ve bir de Andy Robertson'ı geçmek. Şu ana kadar önündeyim!"

Asist krallığında üçüncü

Alexander-Arnold, bu sezon Premier Lig'de Mohamed Salah ve Paul Pogba'nın ardından en fazla gol pası veren üçüncü oyuncu.

Ligdeki kariyer asist toplamını da 39'a çıkaran genç oyuncu, şimdiden tüm zamanlar listesinde ilk 80'e girmeyi başardı.

Ancak zirveye ulaşabilmek için önünde hala çok uzun bir yol var. Listenin tepesinde 162 asistle Manchester United efsanesi Ryan Giggs yer alıyor. Onu dalya demeyi başarabilen diğer üç isim; Cesc Fabregas (111), Wayne Rooney (103) ve Frank Lampard (102) takip ediyor.

Listede Liverpool adına en üstte yer alan isim 92 asistle Steven Gerrard. James Milner'ın ise 86 asisti var. Old Trafford'ın usta ayağı David Beckham'ın ise 80 asisti bulunuyor.

Alexander-Arnold, bu sezon Andy Robertson'la girdiği düelloda ise ciddi bir farkla önde. Bu sezon ligde golü bulunmayan İskoç oyuncu sadece iki asist yapabildi.