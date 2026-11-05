Liverpool'ın genç yıldızı Trey Nyoni, İstanbul'da hayal kırıklığı yaratan Avrupa gecesinin ardından takım arkadaşlarına bu hafta sonu Crystal Palace karşısında gerçek karakterlerini göstermeleri çağrısında bulundu. Genç oyuncu, kulübün Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç ikinci futbolcusu olarak tarihe geçti ancak bu kişisel başarısı, Fenerbahçe karşısında maçın son bölümünde yaşanan çöküşün gölgesinde kaldı.

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Liverpool için İstanbul’da hayal kırıklığı

Andoni Iraola’nın ekibi, çarşamba gecesi oynanan nefes kesici Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçe’ye 3-2 yenilerek bu sezon Avrupa’daki ilk mağlubiyetini aldı. Nyoni ve Alexander Isak’ın golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen Premier League ekibi, Türkiye’deki baskılı atmosferde üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi takım adına Mason Greenwood ve Archie Brown beraberliği sağlayan golleri attı; ardından Vedat Muriqi, galibiyeti getiren kafa golüyle maçı Fenerbahçe lehine çevirdi.

Karışık duygular yaşadığı geceyi değerlendiren Nyoni, konsantrasyon kayıplarının konuk takım için ağır sonuçlar doğurduğunu kabul etti. Genç orta saha oyuncusu, ortamın yoğunluğunun sonuçta önemli rol oynadığını belirtti. Genç oyuncu, kulübün resmî internet sitesinde şunları söyledi: “Türkiye’ye deplasmana gelirken bizi zor bir gecenin beklediğini biliyorduk. İçinde bulunduğumuz ortam, taraftarlar ve atmosfer nedeniyle kolay olmayacağını biliyorduk. Elbette hayal kırıklığına uğradık.”

Yenilgiye yol açan teknik hataları açıkça değerlendiren genç oyuncu, Avrupa futbolunun en üst düzeyinde rakiplerin hataları acımasızca değerlendirdiğini söyledi. “Bence maç elimizdeydi ama yediğimiz bütün gollerde konsantrasyon kaybı yaşadık. Bu seviyede maçlar küçük farklarla belirleniyor ve konsantre olmazsanız bunun bedelini ödüyorsunuz” dedi.

Crystal Palace maçı için toparlanma çağrısı

Liverpool’un Avrupa’daki hayal kırıklığı üzerinde fazla duracak zamanı yok. Takımı bu pazar Crystal Palace karşısında önemli bir Premier League maçı bekliyor. Nyoni, kadronun Fenerbahçe yenilgisini geride bırakıp ligde yeniden kazanmaya başlaması için gereken zihinsel dayanıklılığa sahip olduğundan emin. Genç oyuncu, Crystal Palace’ı yenmek ve ligdeki ivmelerini korumak için yüksek tempolu bir performans sergilemeleri gerektiğine inanıyor.

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Hafta sonundaki maç öncesinde Nyoni, takım arkadaşlarını bu zorluğun üstesinden gelmeye ve kalitelerini bir kez daha göstermeye çağırdı. “Takımın mentalitesi üst düzeyde. Elbette önceki maç ve bu maç bizim için iki aksilik oldu ama iyi bir takım bunların ardından toparlanır. Pazar günü bugün olduğumuzdan da iyi olmalıyız. Bunu yaparsak kazanabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

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90 dakika boyunca istikrar arayışı

Iraola ve teknik ekibini en çok hayal kırıklığına uğratan konulardan biri, Liverpool’un güçlükle elde ettiği üstünlükleri ne kadar çabuk kaybettiğiydi. Liverpool, hem ilk golden hem de Isak’ın kafa golünden hemen sonra Fenerbahçe’nin maça dönmesine izin verdi. Nyoni, baskı altında geçen bu bölümleri yönetmenin bir yolunu bulmanın, bu sezon genel olarak büyük umut vadeden kadro için atılması gereken bir sonraki adım olduğuna inanıyor.

İstanbul’daki yenilgiden çıkarılan taktiksel dersleri anlatan Nyoni, maçların son bölümünde daha fazla kontrol sahibi olmaları gerektiğini vurguladı. “Evet, hem ilk yarıya hem de ikinci yarıya gerçekten iyi başladık. Ama takım olarak bir sonraki adımımız, 90 dakika boyunca daha istikrarlı olmaya çalışmak ve öne geçtiğimiz maçları kazanmak. Bunu sezon boyunca yaptık, şimdi de yapmaya devam etmeliyiz. Hâlâ hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu da üzerine koymamız gereken bir başka ders” diye açıkladı altyapıdan yetişen oyuncu.

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Nyoni için tarihî bir dönüm noktası

Sonucu kabullenmek zor olsa da bu gece, Nyoni için kişisel açıdan bir dönüm noktasıydı. Attığı golle, kulübün Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç ikinci oyuncusu olarak Anfield tarihine geçti. Soyunma odasındaki kutlamaları sonuç gölgelese de bu, oyuncu ve onu destekleyenler için büyük bir kişisel gurur anıydı.

Orta saha oyuncusu, sonuçtan duyulan ortak hayal kırıklığına rağmen başarısının önemini vurgulayarak golünü ailesine adadı. “Her zamanki gibi gururluyum. Evdeki ailemin de gurur duyduğunu biliyorum. Uzun zamandır beklediğim bir andı. Liverpool formasıyla ilk golümü attığım için mutluyum. Hiç unutmayacağım bir gün. Kaybetmiş olsak da hiç unutmayacağım bir gün” dedi.