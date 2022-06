19 yaşındaki oyuncu Mısırlı yıldızın Liverpool'a yaptığı katkıyı vurgularken, takımda kalması için elinden geleni yaptığını açıkladı.

Liverpool ile sözleşmesinin son sezonuna giren Mohamed Salah'ın geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Liverpool'un genç orta saha oyuncusu Harvey Elliot, yıldız oyuncuya yeni sözleşme imzalaması için adeta yalvardığını söyledi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçta 31 gol atan yıldız oyuncunun hala sözleşme uzatmaması takımdan ayrılacağı yönündeki söylentileri de beraberinde getirdi.

This is Anfield'a konuşan Elliot, Salah'a takımda kalması için her gün yalvardığını söyledi:

"Bence taraftarlarımız da aynı durumda. Salah kulüp için büyük bir efsane. Çok önemli galibiyetlerde çok önemli katkılar verdi. Ondan her gün farklı bir şey öğreniyoruz ve onunla birlikte oynamak için elimden geleni yapıyorum. Trent Alexander-Arnold ile beraber onunla sağ kanadı paylaşabilecek iki oyuncudan biriyim ve hep bunu hayal etmiştim."

Blacburn'de parlamıştı

Liverpool'a Fulham altyapısından transfer edilen 19 yaşındaki oyuncu sezon takımla 11 maça çıktı. İngiltere U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen Elliot, önümüzdeki sezon Jürgen Klopp'un rotasyonunda daha fazla süre almayı umuyor. 20-21 sezonunu Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ta geçiren genç oyuncu sezonu yedi gol ve 10 asistle tamamlamıştı.

Alt ligdeki etkileyici performansının ardından bu sezon kadroda tutulan Elliot'un tüm bu çabasına rağmen Salah'ın geleceğine ilişkin karar henüz verilmedi. Manchester City ve Real Madrid gibi takımların durumunu yakından takip ettiği oyuncu, bu sezon Liverpool'un son haftaya dek süren şampiyonluk yarışının kilit oyuncularından biri olmayı başarmıştı.

