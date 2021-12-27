Liverpool'un eski yıldızı Daniel Sturridge, iki yıl önce çalınan köpeği için 30 bin dolar ödeyecek

Bir dönem Liverpool forması da giyen Daniel Sturridge'in Los Angeles'taki evinde bir hırsızlık olayı meydana gelmişti.

2019'da yaşanan soygunda Sturridge'in köpeği de kaybolmuştu. Olaydan sonra bir video yayınlayan İngiliz futbolcu, köpeğini getiren kişiye "30 bin" ödeyeceğini söylemiş, fakat para birimi belirtmemişti.

Videonun internette paylaşılmasından kısa süre sonra Foster Washington isimli Los Angeles sakini, 'Lucci' isimli köpeği bularak Sturridge'e teslim etti.

Ancak vaadedilen ödülü almadığını öne süren 30 yaşındaki Washington, Mart ayında konuyu mahkemeye taşıdı.

Görülen davanın ardından Los Angeles mahkemesi, Sturridge'in Foster Washington'a 30,000 dolar ödemesi yönünde bir karar aldı.

Kariyerini Avustralya ekibi Perth Glory'de sürdüren Sturridge, sosyal medyadan gönderdiği mesajda, "insanların kişisel çıkar peşinde koştuğunu" söyleyerek köpeğinin bulunması hakkında farklı bir hikaye anlattı.

"Noel'de herkesin gerçeği bilmesini istiyorum. Köpeğimi bulan genç biriydi ve ona bir ödül verdim. O ödülü aldığı için mutlu oldu, ben de çalınan köpeğimi bulduğum için."

Neler yaşandı?

Sturridge, Temmuz 2019'da evinde yaşanan soygunun ardından köpeğinin kayıp olduğu farketti ve internette bir video yayınladı.

32 yaşındaki oyuncu hırsızlara, "Köpeğimi geri istiyorum. Los Angeles'ın ortasında nasıl bir eve girip, başkasının köpeğini alabilirsiniz? Deli misiniz siz?" sözleriyle seslenmişti.

Güvenli görevlisi olarak çalışan ve üç çocuğu bulunan Foster Washington, eve dönüş yolunda köpeği gördüğünü ve eve götürmeye karar verdiğini söyledi.

Birkaç saat sonra bir arkadaşı aracılığıyla Sturridge'in kayıp köpeğinde haberdar olan Washington, Twitter'da bir fotoğraf paylaşarak Sturridge'ten köpeğin Lucci olup olmadığını sordu.

Daha sonra köpeği teslim etmek için Sturridge'le bir araya gelen Washington, ödül hakkındaki sorusuna "ödül yok" cevabını aldı.

İlerleyen günlerde Sturridge'e ve temsilcilerine ulaşma çabaları sonuçsuz kalan Washinhton, telefondan ve sosyal medyadan engellendiğini söyledi.

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