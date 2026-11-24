Liverpool'un eski savunmacısı Jamie Carragher, Everton'ın Brentford deplasmanında aldığı 4-0'lık ağır yenilgiyi sert sözlerle değerlendirdi. Merseyside derbisi yaklaşırken Everton'ın bu maçı hızla geride bırakması gerektiğini söyledi. Sky Sports yorumcusu, Batı Londra'daki çöküşü değerlendirirken bunun takımın Premier Lig sezonundaki en kötü performanslarından biri olduğunu kabul etti.

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Carragher, Brentford hezimetini değerlendirdi

Carragher, Everton'ın beşincilik hedefinin pazartesi akşamı acımasız bir Brentford karşısında darbe almasının ardından konuştu. Premier Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini arayan konuk ekip, Keane Lewis-Potter'ın sekerek ağlara giden iki golüyle ilk yarıda iki dakika içinde dağıldı. James Tarkowski'nin kırmızı kartı ve ikinci yarıda Vitaly Janelt ile Fabio Carvalho'nun golleri de Everton için ağır geçen geceyi tamamladı .

Carragher, deplasmandaki kötü yenilgiyi yorumladı

Everton, David Moyes'un kulübün başındaki iki döneminde toplam 593. maçına çıkarak kulüp rekoruna ulaşmasının verdiği moralle güneye gitmişti. Ancak bu özel günü bir başka olumlu sonuçla taçlandırmak yerine, maçın başından sonuna kadar rakibinin gerisinde kaldı ve yakaladığı ivmeye ağır bir darbe aldı.

Yaşananları Sky Sports'ta değerlendiren Carragher, takımın alışılmadık derecede kötü geçen bu maçı hemen geride bırakmaktan başka seçeneği olmadığını belirtti: “Bunu unutup çok hızlı biçimde yollarına devam etmeleri gereken maçlardan biri. Everton, pazar günü erken saatlerde Merseyside derbisine çıkacak.”

“Çok büyük hayal kırıklığı ve üzüntü yaşayacaklar. Muhtemelen bu sezonki en kötü performanslarından biriydi ama genel olarak oldukça iyi iş çıkardılar.”

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Beklenmedik kahraman, gevşek savunmayı cezalandırdı

Brentford Teknik Direktörü Keith Andrews, Igor Thiago'nun cezasının ardından hücum hattında değişikliğe gidip Callum Wilson'a ilk Premier Lig ilk 11 fırsatını verse de sahne sol bek Lewis-Potter'ın oldu. Defalarca geniş boş alan bulan 25 yaşındaki oyuncu, Everton'ın pasif markajını cezalandırarak kasım ayı itibarıyla ligde dört gole ulaştı. Böylece önceki sezonluk rekoru olan üç golü geride bırakırken İngiltere millî takımına seçilme şansını da artırdı.

İlk yarı bitmeden Tarkowski'nin topu uzaklaştırmaya çalışırken Yehor Yarmolyuk'un kaval kemiğine müdahale etmesi, Everton'ın sıkıntılarını artırdı. Hakem Craig Pawson önce sarı kart gösterdi ancak VAR incelemesinin ardından, kariyerinde daha önce 74 kez sarı kart gören savunmacı ilk kez kırmızı kartla oyundan atıldı. Ardından Caoimhin Kelleher, Thierno Barry'nin kafa vuruşunu kurtardı. Janelt'in 27 metreden attığı gol ve Carvalho'nun diziyle yaptığı bitiriş ise Brentford'ı altıncı sıraya taşıdı.

Tarkowski'nin cezası derbi hazırlıklarını zorlaştırıyor

Everton, pazar günü GMT ile 12.00'de oynanacak Merseyside derbisinde Liverpool'u ağırlamadan önce hızla toparlanmak zorunda. Tarkowski'nin cezası, pazartesi günkü kâbusun doğrudan sonuçları olacağı anlamına geliyor. Moyes, tehlikeli rakibi karşısında savunmasının merkezine çözüm bulmak zorunda kalacak. Brentford ise cezalı golcüsü olmadan da başarılı olabildiğini gösterdikten sonra önündeki maçlara büyük bir özgüvenle çıkacak.