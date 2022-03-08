Liverpool’un eski yıldızı Michael Owen'a göre, Mohamed Salah veya Sadio Mane'nin bu yaz kulüpten ayrılması "şaşırtıcı" olur.

Salah ve Mane sözleşmelerinin son yılına girmeye hazırlanıyor ve gelecek sezon başladığında her ikisi de 30 yaşında olacak.

Ayrıca Liverpool’un bir diğer hücum oyuncusu Firmino da gelecek yıl sözleşmesinin son yılına girecek.

Jurgen Klopp, oyuncularının Anfield'da kalmasını istese de özellikle Mane konusunda bir süredir aşama sağlanamıyor.

Owen ne dedi?

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde GOAL'a özel olarak konuşan Owen,

“Salah ve Mane'den birisi ayrılırsa şok olurum. Liverpool geleceğini inşa etmeye çalışıyor, ancak onlar hala çok önemli oyuncular.

“Önümüzdeki üç ya da dört yılı düşünerek geleceği planlayarak devam etmek istersiniz, ancak bu süreçte maç kazanmak da çok önemli.

"Olması gereken bir denge var ve Liverpool bunu doğru yapıyor gibi görünüyor.

“Bireyler açısından, dürüst olmak gerekirse, herhangi biri ayrılırsa hayretler içinde kalırım. Futbol her zaman değişiyor, ancak şu anda Liverpool'un en iyi oyuncuları onlar.

"Daha iyi nereye gidebilirsin? Evet, Manchester City gibi bir takıma gidebilirsin ama Liverpool seni satmaz ve neden itibarını zedelemek isteyesin ki?

"Barcelona ve Real Madrid, yıllar önce benim karar vermek zorunda kaldığım dönemdeki gibi değiller.

“Liverpool bu günlerde farklı bir takım; istedikleri herkesi alabilirler ve kulüp, tüm as oyuncularını elinde tutma gücüne sahip.

"Bu yaz biri giderse hayretler içinde kalırım" dedi.

Owen; Jota ve Diaz hakkında ne düşünüyor?

Salah ve Mane'nin yanı sıra Firmino'nun da geleceği gündeme gelirken Liverpool şimdiden geleceği planlamaya başladı.

Ve hem 2020'de sözleşme imzalanan Diogo Jota hem de ocak ayında Porto'dan gelen Luis Diaz, Kırmızılar üzerinde ani ve önemli bir etki bıraktı. Owen, kontrat durumlarının göz önüne alındığında bile Liverpool’un her zamankinden daha güçlü bir konumda olduğuna inanıyor.

“Artık daha geniş bir kadroya sahipler. Kötü bir sakatlık olursa veya bir oyuncu ayrılmak isterse, o zaman çok büyük sıkıntı olmayacak.

“Şu anda beş tane birinci sınıf oyuncumuz var. Ve oyuna sonradan dahil olup sonucu değiştirebilecek bir ya da iki kişi var.

"Bu üç oyuncunun; Mane, Salah ve Firmino'nun aynı yaşta olması endişe verici.

“Bir noktada geleceği planlamaya başlamalısınız ve şimdi düşünüyorum da Jota ve Diaz ile birlikte tüm bu endişeler bir anda ortadan kalkıyor.

“Salah'ın ya da herhangi birinin yerine geçebileceğinden değil ama takımın gelişimi açısından önemli futbolcular olduklarını düşünüyorum.

“Ve Liverpool'un sahip olduğu oyunculara baktığımda kalitenin düştüğünü hayal edemiyorum. Bu ikisini bir araya getirmek bir ustalık oldu."

Owen, gelişinden bu yana mükemmel bir şekilde takıma uyum sağlayan Diaz'dan özellikle etkilendi.

"Bir süre onu Şampiyonlar Ligi'ni anlatırken izlemiştim ve onu Liverpool formasıyla FA Cup'ta Cardiff'e karşı ilk maçında izledim.

"Yarım saat kadar kısa bir süre oldu, ama canlı yayında onun bir Liverpool oyuncusu gibi göründüğünü söyledim. ‘Bu çocuk tüm hayatı boyunca buradaymış gibi görünüyor' diye düşündüm.

"Hepimiz yetenekli olduğunu biliyoruz, topla koştuğunda gol atabiliyor, çok şey yapabiliyor. Ama Liverpool topu kaybeder kaybetmez de etkili oluyor. Daha önce bunu Salah, Mane, Firmino ve Jota'da gördüm.

“Takıma harika bir uyum sağladı. Liverpool oyuncusu gibi oynuyor. Bu kırmızı forma ona çok yakıştı.

"Bazen bir oyuncu gelir ve onun nereye ait olduğunu hemen anlarsınız. Nicolas Anelka, 2001 yılında takıma geldiğinde bizimle oynayabilir diye düşündüğümü anımsıyorum."

Owen'ın, Şampiyonlar Ligi tahmini

Liverpool, San Siro'da 2-0 kazandıkları ilk maçın ardından salı günü Milan’ı sahasında ağırlayacak.

Manchester City de Portekiz'deki ilk maçında Sporting CP'yi 5-0 yenerek büyük bir avantaj sağlarken Owen, Şampiyonlar Ligi şampiyonunun iki Premier Lig devinden birisi olacağına inanıyor.

“Sezon başında bir İngiliz kulübünün kazanmasından başka bir şey düşünmedim. Dürüst olmak gerekirse Liverpool ya da City'den birisinin kazanacağını düşünüyorum.

"Geçen gün oranlara baktım ve Bayern Münih'in ikinci favori olduğunu gördüm ve bu beni şok etti. Buna nasıl karar verildiğini anlayamıyorum.”

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