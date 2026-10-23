Curtis Jones, Inter'in Avrupa futbolunun zirvesine çıkmak için gereken her şeye sahip olduğunu söyleyerek rakiplerine meydan okudu. Eski Liverpool orta saha oyuncusu, kadronun teknik kalitesi ve mücadeleci ruhu sayesinde Inter'in Şampiyonlar Ligi kupası için gerçek bir şampiyonluk adayı olduğuna inanıyor.

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Takımın Avrupa hedeflerine tam güven

Jones, kulübün Avrupa'daki hedefleri konusunda takım arkadaşlarına seslenerek kadronun zirveye ulaşabileceğine tamamen güvendiğini dile getirdi. Kendini yeni bir ortamda sınamak için İtalyan devine katılan İngiliz oyuncu, mevcut kadronun Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında ileri turları geçmek için gereken niteliklere sahip olduğuna inanıyor. İyimserliğinin başlıca nedeni olarak takım arkadaşlarının teknik kalitesini gösterdi.

Jones, DAZN ile yaptığı kapsamlı söyleşide, TUTTOmercatoWEB'in aktardığına göre şunları söyledi: “Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi olabileceğimize yüzde 100 inanıyorum. Takım arkadaşlarıma baktığımda, kalite ve bireysel yetenek açısından gol atma, asist yapma ve pozisyon yaratma potansiyelimizi görüyorum. Güçlü bir takım ruhu ve genel bir enerji hissediyorum.”

“Rakip ilk golü attığında bile geri dönebiliyoruz. Korkmuyoruz ya da soğukkanlılığımızı kaybetmiyoruz. Taraftarlar harika, bu da büyük bir yardım. Takımın gereken niteliklere sahip olduğunu hissediyorum. İhtiyaç duyulan her şeye sahip olmayan bir takımı asla seçmezdim. Geliştirmemiz gereken bazı ayrıntılar olabilir ama aradaki fark o kadar büyük değil.”

Serie A ve Premier League karşılaştırması

Orta saha oyuncusunun Milano'ya gelişi, Premier League'den tanınmış birkaç ismin San Siro'ya transfer olduğu daha geniş kapsamlı bir oyuncu alımı stratejisinin parçasıydı. Jones, kendisinin, John Stones'un ve Djed Spence'in getirdiği ortak deneyimin soyunma odasındaki zihniyeti güçlendirdiğini belirtti. Mayıs ayında kupa kaldırmayı hedefleyen her takım için, Avrupa'daki kritik maçların baskısına alışkın oyunculara sahip olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

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İngiltere ve İtalya'nın en üst ligleri arasındaki farklara ilişkin uzun süredir devam eden tartışmaya değinen Jones, Serie A'nın doğası gereği daha düşük seviyede ya da aşırı yavaş olduğu görüşünü reddetti. Jones, “Dışarıdan bakan herkes Serie A'nın daha yavaş bir lig olduğunu ve seviyesinin o kadar yüksek olmadığını düşünüyor. Buna yalnızca kısmen katılıyorum,” diye açıkladı. “Maçlar, rakiplerin bize karşı oynama biçimi nedeniyle daha yavaş. Liverpool'da da durum tam olarak aynıydı. Ligin en güçlü takımlarından biri olduğumuz için rakipler bize nadiren önde baskı yapardı; bunun yerine geride kompakt bir savunma kurarak her şeyi zorlaştırırlardı. En iyi oyunculara sahip en güçlü takımsanız, rakipleriniz bunu yapar. İtalya'da da İngiltere'de de.”

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Inter taraftarıyla kurulan bağ

Oyuncularla tribünler arasındaki duygusal bağ, orta saha oyuncusunun kulübe katılma kararında önemli bir etkendi. Daha önce rakip olarak Inter'e karşı oynadığı maçları hatırlatan Jones, San Siro'daki atmosferin kendisinde kalıcı bir iz bıraktığını söyledi. Milano'daki tutkulu destek ile Merseyside'da geride bıraktığı dünyaca ünlü atmosfer arasında benzerlikler kurdu.

Orta saha oyuncusu, “Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynadığımızda oyuncularla taraftarlar arasındaki bağı hemen fark ettim,” dedi. “Liverpool'da ben de taraftarlarla her zaman böyle özel bir bağ kurdum. Onlar sahadaki 12. oyuncumuzdu. Inter'i sevenler için de aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden karar vermek kolaydı.”

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Kişisel oyun tarzı ve sahadaki cesareti

Jones, bireysel olarak riskleri ve getirileri yüksek bir oyun tarzına bağlı kalmayı sürdürüyor. Modern futbolda ham verilere yönelik yoğun ilgiye rağmen, asıl değerinin dar alanlarda sorumluluk almaya istekli oluşunda ve topsuz oyundaki çalışma temposunda yattığına inanıyor. Bunlar gol ya da asist istatistiklerine her zaman yansımayabilir, ancak Inter teknik ekibi tarafından büyük değer görüyor.

Jones sözlerini şöyle tamamladı: “Asla çekingen olmayacağım. Asla korkmayacağım. Her zaman kolay yolu seçen bir oyuncu olmak istemiyorum. Baskı altında olsam bile topla risk almak istiyorum. İşe yaradığında harika oluyor ama bunun her zaman böyle olmayacağını kabul etmeliyim. Sahada yaptığım, takım arkadaşlarımın fark ettiği ama taraftarların görmeyebileceği şeyler var. Günümüzde futbolun istatistikler, goller ve asistlerle ölçüldüğünü biliyorum. Belki başkaları kadar gol atmıyorum ama sahada takım arkadaşlarımın ve teknik ekibin fark edip takdir ettiği pek çok başka şey yapıyorum.”