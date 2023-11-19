Liverpool’un eski kalecisi Chris Kirkland, ağrı kesici bağımlılığıyla intiharın eşiğine geldi: Uykusuz geceler, halüsinasyonlar ve kara bulutlar

2001-2006 yılları arasında Liverpool’un kalesini koruyan İngiliz kaleci, ağrı kesici bağımlılığı nedeniyle geçirdiği zor günleri paylaştı.

Bir dönem Liverpool forması da giyen emekli futbolcu Chris Kirkland, futbolda yasaklı maddeler arasına girmesi planlanan bir ağrı kesiciye olan bağımlılığı nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Söz konusu ağrı kesiciyi günde altı shot eroine eşdeğer şekilde kullandığını belirten Kirkland, kariyeri boyunca bu nedenle oldukça zor dönemlerden geçtiğini belirtti.

2001 ile 2006 yılları arasında Liverpool’un kalesini koruyan Kirkland, bağımlılığı hakkında samimi itiraflarda bulundu ve Tramadol adlı hapın halüsinasyonlar ve uykusuz gecelerle 'öleceğini düşünmesine' neden olduğunu iddia etti. Şu anda 42 yaşında olan Kirkland, bir dönem intiharı düşündüğünü de sözlerine eklerken, eşi Leeona ve 15 yaşındaki kızı Lucy’den aldığı destekle yaşama tutunduğunu belirtti.

Kirkland ne söyledi?

Tramadol'ün Dünya Anti-Doping Ajansı'nın (WADA) yasaklı maddeler listesine ekleneceği yönündeki haberlerin ardından konuşan Kirkland, ilacı kendisini neredeyse öldürecek şeytani bir ilaç olarak nitelendirdi. Athletic’e konuşan ünlü futbol adamı, yaşadığı zor günleri paylaştı.

“Rehabilitasyona gittiğimde günde altı doz eroine eşdeğer bir ilaç aldığımı öğrendim. Bu kötü, çok kötü bir uyuşturucu. Neredeyse beni öldürüyordu. Başlangıçta size iyi bir his veriyor. Eğer anksiyeteniz ya da buna benzer bir şeyiniz varsa sizi mutlu hissettiriyor. Ağrı için kullanıyordum evet ama her şeyden çok anksiyete için kullanıyordum. Ama zihinsel olarak sizi mahvediyor. Gelecek maç Premier Lig MNC LIV Maç önizlemesi Üç ay sonra başımın belada olduğunu, buna bağımlı hale geldiğimi anladım. Sonunda, ona karşı öyle bir tolerans geliştiriyorsunuz ki, gerçekten hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece vücudunuzun buna ihtiyacı var, çünkü bağımlısınız. İlacı bıraktıktan sonrası ise çok zordu. O yedi, sekiz günü kimsenin yaşamasını istemezdim. Halüsinasyonlar gördüm, sürekli terledim, üşüdüm, kustum, ağrım vardı ve tüm vücuduma kramplar girdi. Beş ya da altı gün boyunca hiç uyumadım. Leeona yan odada uyudu çünkü dönüp duruyordum ve hala düzgün nefes alıp almadığımı kontrol etmek için bazen yanıma geliyordu. Bu son derece tehlikeli ve tavsiye edilmiyor ama azaltarak bırakmak istemedim. Ağzıma bir hap daha koymak istemedim"

İntihar için çatıya çıkmış

2013 yılında Sheffield Wednesday'deki ikinci sezonunda ağrılı sırt spazmları yaşaması nedeniyle bağımlılığının zirvesinde günde 2,500 miligram Tramadol alan Kirkland, daha önce Times’a verdiği demeçte 2016 yılında intihara çok yaklaştığını ve o zamanki kulübü Bury’nin Portekiz’deki sezon öncesi kampında çatıya çıktığını söylemişti. Çatıda olduğu sırada eşi ve kızı tarafından geri çekildiğini hissettiğini belirten Kirkland, “Üzerinizde kara bir bulut varmış gibi hissediyorsunuz. İnsanların konuşmalarını duyabiliyorsunuz ama sanki orada değilsiniz” dedi.