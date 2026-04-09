Liverpool’un çöküşü: Taktiksel uyumsuzluk mu, yoksa yoğunluk kaybı mı?

Futbol nadiren düz bir çizgi izler. Bazen küçük kazanımlar şampiyonluğa dönüşür, bazen de bariz gelişmeler daha kötü sonuçlara yol açar.

Liverpool'un son iki sezonu bu çelişkiyi yansıtıyor.

Bir dönemi tanımlayan Jürgen Klopp'un ayrılmasının ardından kulüp, Arne Slot'a yöneldi. Bu, bariz bir atama değildi. Eredivisie'yi veya Avrupa'nın ikincil turnuvalarını yakından takip edenler dışında, profili nispeten bilinmiyordu. Beklentiler temkinliydi, özellikle de Federico Chiesa'yı düşük maliyetli bir anlaşmayla transfer eden sınırlı bir yaz transfer dönemi göz önüne alındığında; üstelik o da çok az rol oynadı.

Sonrasında ise beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Slot, takımın yapısını yeniden şekillendirdi. Çift pivot sistemi, Ryan Gravenberch'in kariyerini yeniden canlandırmasına olanak sağlarken, Alexis Mac Allister ve Dominik Szoboszlai denge ve kontrol sağladı. Klopp'un görev süresinin son aşamasını belirleyen kaos azaldı. Liverpool daha istikrarlı, daha ölçülü hale geldi ve sonunda Premier League'i kazandı.

Bazıları bu şampiyonluğu Manchester City'nin düşüşü veya Arsenal'in sakatlıkları gibi dış faktörlere bağladı. Ancak Liverpool'un özellikle iş yükü yönetimi ve oyun kontrolü alanlarındaki içsel gelişmeleri, bu başarıyı haklı kıldı.

Sonra bir değişim yaşandı.

Liverpool büyük yatırımlar yaptı: Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitiké ve Milos Kerkez takıma katıldı. Üst düzey hücum oyuncuları, ancak birbirlerini tamamlayan oyuncular değiller. Aynı zamanda, benzersiz oyuncularını da kaybettiler: Sistemi belirleyen bir yaratıcı olan Trent Alexander-Arnold'un yanı sıra, dikey hareket, kaos ve doğrudan tehdit sunan iki oyuncu olan Darwin Núñez ve Luis Díaz da takımdan ayrıldı. Sonuç, sadece kadro değişikliği değil, Liverpool'un hücum ve sahayı işgal etme şeklininde yapısal bir değişimdi.

Takım sadece evrim geçirmemişti. Tamamen dönüşmüştü.

Ve bu dönüşümle birlikte farklı bir tür istikrarsızlık da ortaya çıktı.

Neyin gerçekten değiştiğini anlamak için sonuçların ötesine geçip temel unsurlara bakmamız gerekiyor: Liverpool'un yarattığı fırsatlar ve kalesinde gördüğü fırsatlar.

Liverpool ve Yeni Premier Lig

Liverpool'un yarattığı ve yediği golleri analiz etmeden önce, bir bağlam faktörünü göz önünde bulundurmak gerekir.





Premier Lig, daha direkt, adam adama ve duran toplara dayalı bir stile hızla kaydı. Bu evrimin işaretleri zaten görünür durumdaydı, ancak bu sezonki değişimin hızı ve ölçeği oldukça önemliydi. Lig, ikili mücadelelere, ikinci toplara ve dikey oyuna daha fazla odaklanmaya başladı ve sürekli top kontrolünün değerini azalttı.

Liverpool bu ortama uyum sağlamakta zorlanıyor.

Takımın profili bu taleplere pek uygun görünmüyor. Önemli anlarda tutarlı bir fiziksel üstünlük sergileyemiyorlar, duran toplarda en yaratıcı takımlar arasında yer almıyorlar ve pres yapılarından doğrudan oyunla giderek daha fazla aşınıyor. Rakipler Liverpool’un yapısına karşı koymuyor, onu aşıyor.

Bu durum, özellikle Ekim ve Kasım aylarında yaşadıkları zorlu dönemde belirgindi. O dönemde, tek galibiyetlerini kısa paslarla oyun kurmaya daha yatkın bir takım olan Aston Villa'ya karşı aldılar. Diğer rakipler ise direkt bir yaklaşım benimsedi ve Liverpool'un kontrolünü sürekli olarak bozdu.

Bu, sorumluluğu ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim değildir. Kulüp ve teknik ekip bu eğilimleri öngörebilir ve buna göre ayarlamalar yapabilirdi. Ancak, bundan etkilenen tek takım Liverpool değil; lig genelindeki bu değişim birçok takımı hazırlıksız yakaladı. Bu bağlamda, Arne Slot'un daha pozisyonel ve kontrol odaklı bir futbol kültürüne sahip olması, adaptasyonun gecikmesine katkıda bulunmuş olabilir.

Bu bağlamı belirledikten sonra, şimdi sahaya dönelim.

Liverpool, hem hücumda hem de savunmada gerçekte nasıl bir performans sergiledi?

Hücum

Liverpool bu sezon son üçte birde canlılık, tempo ve tutarlı bir golcü içgüdüsünden yoksun kaldı. Hugo Ekitiké, en çok konuşulan transfer olmasa da, beklentileri gerçekten karşılayan tek forvet oldu. Dikkatlerin çoğu Florian Wirtz ve Alexander Isak'taydı, ancak ikisi de tam olarak uyum sağlayamadı. Biri takımın yapısını bozmadan tercih ettiği bölgelerde kendini göstermeye çalışırken, diğeri zaten istikrarsız olan hücum düzeninde sakatlıklarla boğuştu.

Takım olarak bakıldığında, Liverpool’un hücum hattı yeni lig ortamının gerekliliklerine, özellikle fiziksel güç, savunma çalışması ve sürekli pozisyon ayarlamaları açısından tam olarak uyum sağlayamamıştır.

Bunu göz önünde bulundurarak, şans yaratma konusuna geçelim.

Dream Databall

Liverpool’un 2025-26 Premier Lig Sezonunda Penaltı Dışı Şut Haritası

Birkaç örüntü göze çarpıyor.

Yüksek kaliteli şansların sayısı nispeten sınırlıdır. Liverpool çok sayıda şut üretse ve ortalama şut mesafesi olumlu olsa da, gerçekten tehlikeli fırsatların yoğunluğu beklendiği kadar yüksek değildir. Şut dağılımı, şutların sürekli olarak merkezi, yüksek değerli alanlardan ziyade çeşitli bölgelerden geldiğini göstermektedir.

Ayrıca, ligdeki genel eğilimle uyumlu olarak, ortalara ve duran toplara belirgin bir bağımlılık var. Aynı zamanda, ceza sahası dışından yapılan daha iddialı şutlar da var ve bu da genel verimliliği düşürüyor.

Genel olarak, hücum işlevsel olmaya devam ediyor ve ligde güçlü bir pozisyonu sürdürebiliyor, ancak son vuruşlarda keskinlik eksikliği var. Ana sınırlama, bitirme yeteneği değil, yüksek kaliteli fırsatların sayısı ve tutarlılığıdır.

Defans

Liverpool'un ana sorunları burada netleşiyor.

Dream Databall

2025-26 Premier Lig Sezonunda Liverpool’un Penaltı Dışı Şutlara Karşı Haritası

Hem sayı hem de kalite önemli sorunlar. Liverpool, yakın ve orta mesafeden çok fazla şut yiyor ve karşı şut başına xG, bu durumların tehlikesini yansıtıyor.

Temel sorunlardan biri de geçiş savunmasıdır. Karşı takımın yarattığı fırsatların yaklaşık %40'ı, topun kaybedildiği ve takımın savunmasız kaldığı geçiş durumlarından kaynaklanmaktadır. Bu oran, Liverpool'un kendi yarattığı geçiş fırsatlarının oranından önemli ölçüde yüksektir ve açık bir dengesizliği ortaya koymaktadır.

Şansların nasıl verildiği konusunda da tekrarlayan kalıplar var, özellikle geniş alanlardan ve sağ kanattan gelen köşe vuruşları dahil olmak üzere duran toplardan. Bu sorunlar, doğrudan oyun ve ikinci topların Liverpool'un yapısını tekrar tekrar bozduğu maçlarda gözlemlenenlerle örtüşüyor.

Bir diğer önemli nokta ise sonuç ile beklentinin karşılaştırılmasıdır. Liverpool, xG değerinin öngördüğünden daha fazla gol yemiştir. Bu durum kısmen varyans veya kaleci performansındaki tutarsızlıklardan kaynaklanıyor olabilir; Giorgi Mamardashvili'nin uyum sorunları da buna dahildir. Ancak aradaki fark, daha derin savunma sorunlarına işaret edecek kadar büyüktür.

Genel olarak, Liverpool'un bu sezonki zorlukları topun olmadığı anlarda en belirgin şekilde ortaya çıkıyor. Yapısal zayıflıklar, geçişlerdeki kırılganlık ve ligin mevcut stiline uyum sağlamadaki zorlukların birleşimi, rakiplerin Liverpool'a karşı oynamasını çok daha kolay hale getirmiştir.



