Joe Gomez beklenmedik kahraman oldu; Liverpool, Anfield'da 1-1 biten maçın ardından Xabi Alonso'nun Chelsea'sini penaltılarda 6-5 yenerek Carabao Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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Andoni Iraola yedi değişiklik yaptı ve takımı, üç dakika içinde kazandığı iki penaltıyla hareketlenene kadar sönük geçen ilk yarıda çok az pozisyon üretti. Ryan Gravenberch, Moises Caicedo'ya gereksiz bir müdahalede bulundu ve Morgan Rogers 40. dakikada Giorgi Mamardashvili'yi ters köşeye yatırdı. Wesley Fofana'nın Kostas Tsimikas'ın kullandığı kornerde topa elle müdahale etmesinin ardından Liverpool neredeyse anında karşılık verdi. Cody Gakpo penaltıyı sert bir vuruşla alt köşeye gönderdi.

İkinci yarı çok daha hareketliydi. Mike Penders, Ronald Araujo ve Bradley Barcola'ya gol izni vermedi; Mamardashvili, Marco Palestra'nın şutunu kurtardı. Florian Wirtz ise 80. dakikada yaklaşık 9 metreden çektiği şut Levi Colwill tarafından engellendiğinde galibiyet golünü atmalıydı.

Penaltı atışlarında üstünlük sürekli el değiştirdi. Valentin Barco direğe takıldı, Tsimikas ise galibiyeti getirme fırsatında topu üstten auta gönderdi. Ardından Penders, Gravenberch'in vuruşunu kurtardı; Mamardashvili de Emanuel Emegha'ya gol izni vermeyerek karşılık verdi. Liverpool adına normal sürede henüz gol atmamış olan Gomez, daha sonra topu sert bir vuruşla üst köşeye gönderdi. Fofana ise Chelsea'nin bir sonraki penaltısını Kop tribününe yolladı.

GOAL, Liverpool oyuncularının Anfield'daki performanslarını aşağıda puanladı...

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Kaleci ve savunma

Giorgi Mamardashvili - 8/10 Rogers'ın penaltısında yapabileceği bir şey yoktu ancak ikinci yarının başlarında Chelsea'nin kanat oyuncusunun şutunu iyi bir refleksle kurtardı ve 78. dakikada Palestra'ya gol izni vermeyen kritik bir kurtarış yaptı. Eşitlik bozulana kadar devam eden penaltı atışlarında Emegha'nın vuruşunu kurtararak Liverpool'u yarışta tuttu.

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Joe Gomez - 8/10 Araujo'nun kafa vuruşunda mükemmel bir orta açtı, Rogers'ın hızlı hücumdaki şutunu engelledi ve Van Dijk'ın oyundan çıkmasının ardından kaptanlık pazubandını taktı. Ardından Liverpool adına normal sürede henüz gol atmamış olan savunmacı, büyük bir soğukkanlılık göstererek galibiyeti getiren penaltıyı sert bir vuruşla üst köşeye gönderdi.

Ronald Araujo - 7/10 Danny Welbeck'e fırsat tanımadı ve Rogers penaltı bekleyerek yere düştüğünde hatalı bir müdahalede bulunmamıştı. Ancak yaklaşık 7 metreden yaptığı güçlü kafa vuruşunu Penders çıkardığında golü bulmalıydı.

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Virgil van Dijk - 7/10 Maçın başlarında oyunu iyi okuyarak Jordan Henderson ve Caicedo'nun paslarını kesti, Welbeck'e de müdahalede bulundu. Bir pozisyonda top yanından sekerek geçip Rogers'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Oyun yükünü yönetmek amacıyla 72. dakikada oyundan alındı.

Kostas Tsimikas - 6/10 Kullandığı korner, Fofana'nın elle oynamasına ve beraberlik golüne yol açtı. Son çizgiden açtığı orta da Barcola'nın Penders tarafından kurtarılan şutuna zemin hazırladı. Penaltı atışlarını bitirme şansı eline geçtiğinde topu üstten auta gönderdi.

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Orta saha

Ryan Gravenberch - 5/10 Unutmak isteyeceği bir geceydi. Chelsea'nin orta saha oyuncusu Caicedo kaleden uzaklaşırken kayarak gereksiz bir müdahalede bulundu ve penaltıya sebebiyet verdi. Daha sonra penaltı atışlarında ortaya doğru yaptığı zayıf vuruşu Penders kurtardı.

James McConnell - 6/10 Maçın başlarında Rio Ngumoha ile iyi anlaştı ancak zaman zaman topu kolay kaybetti. Chelsea'nin hızlı hücumunu durdurmak için bilerek elle oynadığı gerekçesiyle 21. dakikada sarı kart gördü ve bir saat dolmadan hemen önce yerini Wirtz'e bıraktı.

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Trey Nyoni - 7/10 Topla rahat oynadı ve Chelsea'nin deneyimli orta sahası karşısında çekingen kalmadı. Liverpool'un maçtaki ilk şutu olan, savunmaya çarpıp yön değiştiren vuruşuyla beraberlik golüne yol açan korneri kazandırdı. 82. dakikada yerini Alexis Mac Allister'a bıraktı.

Hücum

Cody Gakpo - 8/10 43. dakikadaki penaltısını sert bir vuruşla alt köşeye gönderdi. Kısa süre sonra yaklaşık 20 metreden falsolu bir şut çekerek Penders'ı kurtarış yapmaya zorladı. Takım arkadaşlarıyla bağlantı oyununda zaman zaman aksasa da Wirtz'in önemli fırsatında topu kafayla kale önüne çevirdi ve penaltı atışlarında da golünü attı.

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Lewis Koumas - 6/10 İlk düdükten itibaren enerjik biçimde pres yaptı ancak Maxence Lacroix'ya geç müdahalesi nedeniyle 11. dakikada sarı kart gördü. 59. dakikada oyundan alınana kadar hücumdaki çabalarını sonuca dönüştürmekte zorlandı.

Rio Ngumoha - 7/10 Eski kulübüne karşı Liverpool'un en etkili ismiydi. Sol kanatta Pedro Neto ve Josh Acheampong'u defalarca geçerek hem Acheampong'un hem de Romeo Lavia'nın sarı kart görmesini sağladı. Ardından yerini Alexander Isak'a bıraktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Florian Wirtz (59. dakikada McConnell'ın yerine) - 6/10 Oyuna enerji kattı ve son bölümde yetişmesi zor görünen bir topun peşinden giderek korner kazandı. Ancak Colwill yaklaşık 9 metreden yaptığı vuruşu engellediğinde golü atmalıydı. Penaltı atışlarında vuruşunu gole çevirdi.

Bradley Barcola (59. dakikada Koumas'ın yerine) - 7/10 Liverpool'un sağ kanadına yeni bir hareketlilik getirdi. Sert bir alçak şutla Penders'ı iyi bir kurtarış yapmaya zorladı ve eşitlik bozulana kadar devam eden penaltı atışlarında mükemmel bir vuruşla topu üst köşeye gönderdi.

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Jeremy Jacquet (72. dakikada Van Dijk'ın yerine) - 6/10 Araujo'nun yanında görevini yerine getirdi ancak Emegha ve Lavia'ya çarparak maçın son bölümünde bir serbest vuruşa sebebiyet verdi.

Alexis Mac Allister (82. dakikada Nyoni'nin yerine) - 6/10 Penaltı atışları düşünülerek oyuna alındı ve Liverpool'un ilk penaltısını sert bir vuruşla ağların üst bölümüne göndererek takımına öncülük etti.

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Alexander Isak (82. dakikada Ngumoha'nın yerine) - 6/10 Normal sürede oyuna etki etmek için fazla zamanı olmadı ancak Liverpool'un ikinci penaltısını ağların üst bölümüne gönderdi.

Andoni Iraola - 7/10 Değişiklikler yaptığı takımı uzun süre pozisyon üretmekte zorlandı ancak bir saat dolarken Wirtz ve Barcola'yı oyuna alması Liverpool'u daha tehlikeli hâle getirdi. Son bölümdeki değişiklikleri de penaltı atışlarında karşılığını verdi.



