Liverpool, Anfield'da Brighton'ı 2-0 yenerek ilk yarıdaki üstün oyununu galibiyete dönüştürdü. Erken gelen bir kendi kalesine gol ve Alexander Isak'ın fırsatını iyi değerlendirdiği vuruş, üç puanın Merseyside'da kalmasını sağladı.

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Liverpool, Anfield'da taktiksel olgunluk sergileyerek Brighton & Hove Albion karşısında zorlu geçme potansiyeli taşıyan mücadeleden rahat bir 2-0'lık galibiyet çıkardı. Andoni Iraola'nın takımı, konuk ekibi orta bölgede sıkıştırıp hataya zorlayarak üstünlüğünü erken kurdu ve devre arasına iki farklı önde girdi. Maç boyunca kompakt yapısını koruyan Liverpool, Brighton'ın alışılmış dikine pas kanallarından ilerlemesini sınırladı.

İkinci yarı, maç yönetimi açısından örnek niteliğindeydi. 21. dakika itibarıyla 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Liverpool, orta blokta savunmaya geçerek Brighton'ı savunmasını aşmaya zorladı. Fabian Hurzeler'in taktiksel değişikliklerine rağmen Liverpool'ın stoper ikilisi geçit vermedi. Savunma sağlamlığı ve fırsatları değerlendiren hücum geçişleri üzerine kurulu bu galibiyet, Liverpool'ın yakaladığı ivmeyi sürdürmesini sağladı.

Kaleci ve savunma

Alisson Becker - 7/10

Önündeki oyuncuların başarılı performansı sayesinde Brezilyalı kaleci için nispeten sakin bir öğleden sonraydı. Gelen birkaç yüksek ortayı almak için dikkatini korudu. Topu oyuna sokarken de her zamanki gibi etkiliydi ve maçın ilk bölümünde Liverpool'ın Brighton baskısını aşmasına yardımcı oldu.

Virgil van Dijk - 8/10

Kaptan, soğukkanlılığın timsaliydi. Hava toplarındaki mücadelelerin neredeyse tamamını kazandı ve doğru pozisyon alarak Brightonlı Charalampos Kostoulas'a kaleyi görme fırsatı tanımadı. Uzun paslarla oyunun yönünü değiştirme becerisi, Liverpool'ın geriden oyun kurma aşamasının önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.

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Ronald Araujo - 8/10

Stoper, fiziksel özelliklerini kullanarak Brighton'ın hücuma geçişlerini durdurduğu kararlı bir performans sergiledi. Van Dijk'ı kusursuz biçimde tamamladı; öne çıkarak pas aralarını kesti ve ilk yarıda savunma hattının önde, baskılı kalmasını sağladı.

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Milos Kerkez - 7/10

Sol kanatta enerjisiyle öne çıktı, Cody Gakpo'ya destek verip takımına genişlik kazandırdı. Brighton'ın oyuncular arası yer değişimlerine karşı savunmada disiplinliydi. 88. dakikada yerini Konstantinos Tsimikas'a bırakmadan önce birkaç kez bindirme yaptı.

Jérémy Jacquet - 7/10

Genç savunmacı sağlam bir performans ortaya koydu. Konsantrasyonunu yüksek tutarak bire bir pozisyonlarda nadiren geçildi; sol bek ileri çıktığında içe kayıp üçlü savunma hattının kurulmasına etkili biçimde katkı sağladı.

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Orta saha

Alexis Mac Allister - 7/10

Eski takımına karşı oynayan Arjantinli futbolcu, orta sahada oyunun temposunu belirledi. Alan farkındalığı, Liverpool'ın baskı altında topa sahip olmasını sağladı. İlk gole giden hücumda da kilit rol oynadı.

Ryan Gravenberch - 8/10

Orta sahanın gerisindeki rolünde bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi. Dar alanlarda kendisini marke eden oyunculardan sıyrılma becerisiyle takımına defalarca alan açtı. Brightonlı Yasin Ayari ve Diego Gomez'i durdurmak için sahanın geniş bir bölümünü katetti.

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Florian Wirtz - 7/10

Brighton'ın hatları arasındaki boşluklarda etkili oldu. Gol atamasa da Liverpool'ın ilk golüyle sonuçlanan kendi kalesine gol pozisyonu, onun sert şutuyla başladı. Akıllı koşularıyla savunmacıları sürekli yerlerinden çıkararak Alexander Isak ve Bradley Barcola'nın değerlendirdiği boşlukları yarattı. 65. dakikada oyundan alındı.

Hücum

Bradley Barcola - 8/10

Doğrudan kaleye yönelen koşuları ve hızıyla sürekli tehdit oluşturdu. 21. dakikada Isak'a gol fırsatı hazırlarken gösterdiği oyun görüşüyle ikinci golde kritik rol oynadı. 77. dakikada oyundan alınmadan önce savunmaya dönüp rakibini takip etmesi de dikkat çekiciydi.

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Cody Gakpo - 7/10

Kanatta özveriyle çalıştı, fiziksel gücüyle takımına hücumda pas seçeneği sundu ve bağlantı oyununa iyi katkı verdi. Brighton'ın beklerini geride tutmaya yardımcı oldu ve 17. dakikada Pascal Gross'un kendi kalesine gol atmasıyla sonuçlanan hücumun hazırlığında yer aldı.

Alexander Isak - 9/10

Maçın öne çıkan ismiydi. Fırsatı bulduğunda hata yapmadı ve 21. dakikada düzgün bir vuruşla Liverpool'ın farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Golünün ötesinde, sırtı dönük oyunuyla topu tutması orta sahanın hücuma katılması için büyük önem taşıdı. 77. dakikada ayakta alkışlanarak oyundan çıktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Trey Nyoni - 6/10

65. dakikada Wirtz'in yerine girdi. Yaşına göre iyi bir soğukkanlılık göstererek topun dolaşmasını sağladı ve takımın savunma düzenine bağlı kaldı.

Rio Ngumoha - 6/10

77. dakikada Barcola'nın yerine oyuna girdi. Top sürme becerisinden kesitler sergiledi ve takımın skoru koruyarak maçı tamamlamasına yardımcı oldu.

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Lewis Koumas - 6/10

77. dakikada Isak'ın yerine girdi. Brighton son bölümde baskı kurmaya çalışırken önde pres yapmak için çok çalıştı ve takıma taze güç kattı.

Konstantinos Tsimikas - Not verilmedi

88. dakikada Kerkez'in yerine oyuna girdi. Maça önemli bir etki yapacak kadar zamanı olmadı.

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Andoni Iraola - 8/10

Taktiksel tercihleri yerindeydi. Takımını maçın başında Brighton'ın önde kurduğu savunma hattından yararlanacak şekilde sahaya çıkardı. İki farklı üstünlüğü yakaladıktan sonra ise oyunu sıkılaştıracak kadar pragmatik davrandı. Takımın temposunu korumak için yaptığı oyuncu değişikliklerinin zamanlaması da isabetliydi.