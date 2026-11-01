Arsenal, Kai Havertz'in 16. dakikada attığı golle Anfield'da 1-0'lık zorlu bir galibiyet elde etti. Topa hakim olan ve 18 şut çeken Liverpool, Arsenal'ın dirençli savunmasını aşmakta zorlandı.

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Liverpool’un Anfield’da yenilmezliğini sürdürme hedefi, Arsenal karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyetle ciddi bir darbe aldı. Maçın belirleyici anı 16. dakikada geldi: Declan Rice’ın isabetli pasının ardından Havertz’in etkili vuruşu Liverpool savunmasını aştı. Liverpool topa %56 oranında sahip olup 1,31’lik gol beklentisi (xG) üretmesine rağmen, Arsenal’ın disiplinli savunması karşısında 90 dakika boyunca yalnızca dört isabetli şut çekebildi.

Andoni Iraola’nın takımı kanatlardan yaptığı 33 ortayla baskıyı sürdürmeye çalıştı, ancak son vuruşlardaki eksiklik belirgindi. Arsenal’ın 26 pas arası yapıp 17 kez tehlikeyi uzaklaştırması, hücumun son bölümündeki taktik farkı ortaya koydu. Liverpool, Dominik Szoboszlai’nin de oyuna girdiği bir dizi değişiklikle son bölümde baskıyı artırsa da merkezdeki hücum çeşitliliği eksikliği, lig lideri karşısında puan almasına engel oldu.

Kaleci ve savunma

Alisson Becker - 6/10

Arsenal’ın yalnızca üç isabetli şut çektiği maçın büyük bölümünde Brezilyalı kaleciye fazla iş düşmedi. Savunmasının açıkta bıraktığı, iyi hazırlanmış bir atağın sonunda gelen Havertz’in galibiyet golünü engellemek için yapabileceği fazla bir şey yoktu. Alisson’ın pasları Liverpool’un savunma hattını önde tutmasına yardımcı oldu, ancak maç kurtaran alışıldık müdahalelerini yapması nadiren gerekti.

Milos Kerkez - 5/10

Arsenal’ın sağ taraftaki hücum oyuncularının yer değiştirerek yaptığı koşuları durdurmakta zorlanan sol bek için güç bir maçtı. Liverpool savunması geçiş hücumlarında zorlanırken birkaç savunma hatasında payı vardı. Topa sahipken gereken soğukkanlılığı gösteremediği maçın 81. dakikasında oyundan alındı.

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Ronald Araujo - 6/10

Stoper, kritik ikili mücadelelere girerek fiziksel üstünlüğünü zaman zaman gösterdi, ancak ilk golde hazırlıksız yakalanan savunmanın bir parçasıydı. Iraola hücuma dönük oyuncularla skoru değiştirmeye çalışırken oyundan alınmadan önce 81 dakika boyunca sağlam bir savunma performansı sergiledi.

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Jérémy Jacquet - 5/10

Genç oyuncu için yüksek profilli bir maçta öğretici bir deneyim oldu. Hava toplarında cesaret gösterse de Odegaard ve Havertz’in akıllı hareketleri zaman zaman konumlanmasındaki açıkları ortaya çıkardı. Maç boyunca sahada kaldı, ancak Arsenal’ın yoğun baskısını aşmakta zorlandı.

Virgil van Dijk - 6/10

Kaptan, atak başlatmak için sık sık savunma hattından çıkarak takımına örnek olmaya çalıştı. Ancak 16. dakikada golün asistini yapan Rice’ın koşusunun takım olarak takip edilememesi performansına gölge düşürdü. Arsenal’ın fazla şut çekmesine izin vermeyen savunmaya liderlik etti, fakat tek bir anlık hata belirleyici oldu.

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Orta saha

Trey Nyoni - 5/10

Zorlu bir sınava çıkan genç oyuncu, Rice ve Guimaraes’in güçlü ikilisi karşısında etkili olmakta zorlandı. Topla bazı temiz dokunuşlar yapsa da sahanın orta bölümünde fiziksel olarak sık sık geride kaldı. Teknik direktör daha deneyimli seçeneklere yönelince 59. dakikada oyundan alındı.

Alexis Mac Allister - 6/10

2022 Dünya Kupası şampiyonu, ev sahibinin oyununu yönlendiren başlıca isimdi. Ancak savunmada da yoğun mesai harcamak zorunda kaldı; birkaç faul yaptı ve 80. dakikada sarı kart gördü. Liverpool’un topa hâkim olmasına yardımcı olsa da geride kurulan savunmayı aşacak kilit pası veremedi.

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Florian Wirtz - 6/10

Hücumun yaratıcı rolünü üstlenen Alman oyuncu, boş alan bulmakta zorlandı. Topla sık sık buluştu, ancak Arsenal’ın iki ön liberosu tarafından çoğu kez baskı altına alındı. David Raya’yı sınayamamasının ardından, son bölümdeki taktik değişiklikler kapsamında 81. dakikada oyundan çıktı.

Hücum

Bradley Barcola - 5/10

Kanat oyuncusu için hayal kırıklığı yaratan bir maçtı. Timber ve yardıma gelen orta saha oyuncuları karşısında sık sık iki rakiple birden mücadele etmek zorunda kaldı. Rakibini geçmekte zorlandı ve devre arasından hemen önce kontrolsüz bir müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

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Cody Gakpo - 6/10

Hollandalı oyuncu, oyunu birbirine bağlamak için kanatta ve merkezde yorulmadan çalıştı, ancak hücumları sonuçlandırmakta yetersiz kaldı. Liverpool’un ceza sahasına gönderdiği 33 ortaya katkıda bulundu, fakat bunların pek azı hedefini buldu. 67. dakikada yerini Ngumoha’ya bıraktı.

Alexander Isak - 5/10

Yeterli pas desteği alamayan forvet için sakin bir maçtı. Gabriel ve Calafiori tarafından etkili biçimde durduruldu ve rakip ceza sahasında topla çok az buluşabildi. Liverpool’un 18 şutuna rağmen Isak, kaleyi net biçimde görebileceği bir fırsat yakalayamadı.

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Yedekler ve teknik direktör

Dominik Szoboszlai - 6/10

59. dakikada Nyoni’nin yerine oyuna girerek orta sahaya ihtiyaç duyulan enerjiyi kattı. Doğrudan kaleye yönelen koşuları birkaç sorun yarattı, ancak Arsenal’ın direncini kıramadı.

Rio Ngumoha - 5/10

67. dakikada Gakpo’nun yerine oyuna girdi. Genç oyuncu istekli görünse de Arsenal’ın deneyimli savunması karşısında sık sık yalnız kaldı.

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Konstantinos Tsimikas - N/A

81. dakikada Kerkez’in yerine oyuna girdi.

Lewis Koumas - N/A

81. dakikada Wirtz’in yerine oyuna girdi.

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Víctor Munoz - N/A

81. dakikada Araujo’nun yerine oyuna girdi.

Andoni Iraola - 5/10

Teknik direktörün taktik planı, Arteta’nın kurduğu tuzağa takıldı. Takımı topa sahip olma mücadelesini kazansa da Arsenal’a zarar verecek kadar dikine oynayamadı. Nyoni’yi ilk 11’de başlatma kararı, fiziksel mücadele açısından ters tepti. 81. dakikadaki üçlü değişiklik ise sonucu değiştirmek için yapılan çaresiz bir hamle izlenimi verdi.