Jurgen Klopp, Liverpool'un İngiltere Lig Kupası zaferinde Alman sinir bilimciler tarafından takıma sunulan inanılmaz etkiye değindi.

Kırmızılar, yazdan beri Potsdam merkezli bir şirket olan neuro11 ile çalışıyor ve kurucu ortakları Patrick Hantschke ve Dr Niklas Hausler, uzun bir aranın ardından Klopp'un Chelsea'yi yenmesini izlemek için pazar günü Wembley’deki yerlerini aldılar.

Kaleci Caoimhin Kelleher de dahil olmak üzere Liverpool'un 11 oyuncusu penaltıdan gol attı ve Klopp, neuro11 ile finalden önce duran toplar ve özellikle de penaltılar üzerinde çeşitli çalışmalar yaptıklarını ortaya koydu.

Klopp ne dedi?

Alman menajer, Neuro11'in çalışmaları sorulduğunda gazetecilere şunları söyledi:

“İnanılmaz etki. Aslında güzel bir hikaye. Birkaç yıl önce fikirlerini ilginç bulduğum için onlarla iletişime geçtim ve şimdi onlar bizim teknik kadromuzun değişmez bir parçası oldu.

"Her zaman burada değiller, daha çok Almanya'dalar ama oldukça sık geliyorlar. Geçen hafta buradaydılar ve bir araya geldik.

"Bütün oyuncular bu konuda gerçekten heyecanlı. Bu, sahada yaptığımız şeylere çok fazla katkı sunacak bir çalışma.

“Her şey ölçülüyor. Onlar sinir bilimciler ve bizim için inanılmaz derecede ilginç ve önemli noktaları ortaya çıkarıyorlar.

“Bu bizim için çok ilginç bir bölüm ve sadece penaltılarla ilgili bir konu değil. Ancak, geçen haftaki final maçında bize çok yardımcı oldular.

“Serbest vuruşlar, her türlü diğer duran toplar hakkında bilgiler topluyoruz.

“Maçtan sonra, son atışları yapacak futbolcuların listede olmadığını söyledim. Bu yüzden, sorumluluğu ben alıyorum çünkü kimse penaltıların uzun sürmesini beklemiyordu."

Chelsea de neuro11 ile mi çalışıyor?

Klopp ekledi: "Chelsea'nin de onlarla birlikte çalışıp çalışmadığı ilginç bir soru, çünkü aramızda sadece bir penaltı farkı vardı.

“Sinir bilimciler, çocuklara gerçekten neler yapabileceklerine dair büyük bir güven veriyorlar. Bu konuda gerçekten çok mutluyum.

"Penaltılar çalışmalarımızdaki en bariz şey. Ancak; kornerler, serbest vuruşlar, direkt serbest vuruşlar ve ortaları da fazlasıyla önemsiyoruz.

"Duran toplarımızı kullanan oyuncular, neuro11 ile ekstra çalışmalar yaparak maçlara daha hazır bir şekilde çıkıyorlar."

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