Bir dönem Premier Lig'de fırtınalar estiren Uruguaylı golcü vatandaşının Liverpool'daki geleceğini değerlendirdi.

Liverpool'un yeni transferi Darwin Nunez'in kendisiyle karşılaştırılmaması gerektiğini savunan Luis Suarez, genç yıldızın Anfield'da "kendi hikayesini yazacağını" söyledi.

Geçen sezon Benfica formasıyla 34 gol kaydeden Uruguaylıya 75 milyon euro ödeyen Liverpool, Nunez'in vatandaşı gibi büyük bir etki yaratacağını umuyor.

Birçok futbolsever Nunez'in oyununu Suarez'e benzetse de, 35 yaşındaki deneyimli golcü bu konuda farklı düşünüyor.

Suarez'in oyunu Nunez'e benziyor mu?

Liverpool'da çıktığı 133 maçta 82 gol atan Suarez, Nunez'in kendisiyle kıyaslanmasını anlayışla karşılıyor. Ancak Mirror'a konuşan Suarez, bu kıyaslamanın gereksiz olduğunu düşünüyor.

"O Liverpool'da kendi hikayesini yazacak."

"O da benim gibi Uruguaylı bir forvet, ama benzerlikler burada son buluyor. O özel bir oyuncu ve kimseyle kıyaslanmaya ihtiyacı yok."

"Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birine ve müthiş taraftarlara sahip, harika bir kulübe gidiyor. Orada çok şey öğrenebileceği oyuncular var."

Suarez, 22 yaşındaki Nunez'e Premier Lig'le ilgili tavsiyeler verip vermeyeceği yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Ona İngiltere ve oradaki futbol tarzı hakkında önerilerde bulunabilirim, ama buna ihtiyacı olacağını sanmıyorum. Yeteneklerini konuşturması yeterli olacak."

Darwin Nunez resmen Liverpool'da! 🔴 pic.twitter.com/PRzVFCFB8u — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 14, 2022

Nunez beklentileri karşılayabilecek mi?

Liverpool, Virgin Van Dijk'in ardından kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olan Nunez'in Klopp'un kanatları altında daha da iyi bir oyuncuya dönüşmesini bekliyor.

Barcelona'da forma giydiği dönemde yönetime Nunez'i transfer etmeleri önerisinde bulunan Suarez, genç oyuncunun ulaşacağı noktayı yıllar öncesinden öngörmüştü.

"Geçen sezon Benfica'da sergilediği performans sayesinde Avrupa çapında dikkat çekti. Ama küçük yaşlardan bu yana onun özel bir oyuncu olacağı belliydi."

"Almeria'da oynadığı dönemde onu Barcelona'ya önermiştim, ama bu transfer gerçekleşmedi."