Liverpool'u yenerek 14. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid kendi rekorunu geliştirdi
Liverpool'u Vinicius Junior'ın 59. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Real Madrid, 2018'den bu yana ilk, toplamda ise 14. şampiyonluğunu kazandı.
Seyircilerin stadyuma girişinde yaşanan sorunlar nedeniyle 36 dakika gecikmeli başlayan maçın ilk yarısına son anlarda yaşanan pozisyon damga vurdu.
Karim Benzema'nın ağlara gönderdiği top ofsayt nedeniyle geçersiz sayılırken, oldukça uzun süren VAR incelemesi sırasında stadyumda büyük bir gerilim yaşandı.
Editörün Seçtikleri
- Geçtiğimiz hafta Türkiye ve Avrupa'da dikkat çeken beş futbol olayı
- İZLE | Roma'ya Konferans Ligi kupasını kazandıran Mourinho bu kez otobüsü gerçekten park etti
- Salernitana kümede kalınca Franck Ribery bisikletle sokakta marş söyledi
- Mülteci kampından Şampiyonlar Ligi finaline: Real Madrid orta sahası Camavinga, dünyanın dört bir yanındaki mültecilere ilham veriyor
Karşılaşmada bir saatlik süre geride kalmak üzereyken, Federico Valverde'nin sağ çaprazdan yaptığı sert ortayı rahat bir dokunuşla kaleye gönderen Vinicius Junior, Real Madrid'i öne geçirdi.
Maç boyunca hücumda daha etkili taraf olan Liverpool, dokuzu isabetli toplam 23 şut denemesine rağmen Thibaut Courtois'nın kaleye ördüğü duvarı bir türlü aşamadı.
Belçikalı eldiven yaptığı dokuz kurtarışla yıldızlaşırken, Real Madrid'in isabetli tek şutunu gole çevirmesi dikkat çekici bir detaydı.
Kupaya nasıl ulaştı?
Grup aşamasında altı maçta beş galibiyet alan Real Madrid tek yenilgisini sürpriz biçimde Sheriff deplasmanında yaşamıştı.
D Grubu'nu Inter, Sheriff ve Shakhtar Donetsk'in önünde lider tamamlayan İspanyol ekibi, eleme turlarında sırasıyla Paris Saint-Germain, Chelsea ve Manchester City'yi kupanın dışına itti.
Üç eşleşmede de mucizevi geri dönüşlere imza atan Real Madrid finalde ise Liverpool'a öne geçme fırsatı tanımadı.
Ne söylediler?
Maçın ardından BT Sport'a konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti hislerini şu sözlerle ifade etti:
"Buna inanamıyorum. Fantastik bir sezon geçirdik. Gerçekten çok iyi iş çıkardık. Zorlu bir maçtı, özellikle ilk yarıda epey sıkıntı yaşadık. Ama nihayetinde kupayı kazanmayı hakettiğimizi düşünüyorum."
Galibiyetin kahramanı Courtois ise şöyle konuştu:
"Dün basın toplantısında Madrid oynadığı tüm finalleri kazanır demiştim. Haklı çıktım."
"Bugün dersimi alacağımı söyleyen birçok tweet aldım. Ama tam tersi oldu."
"Kariyerim boyunca verdiğim emeklerin karşılığı olarak bu galibiyete ihiyacım vardı. Yeterince saygı görmüyorum, özellikle de İngiltere'de. Harika bir sezonun ardından bile büyük eleştiriler almıştım."Daha fazla okuma