Paris'teki finalde Liverpool'u tek golle deviren Real Madrid bir kez daha Avrupa futbolunun zirvesine çıktı.

Liverpool'u Vinicius Junior'ın 59. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Real Madrid, 2018'den bu yana ilk, toplamda ise 14. şampiyonluğunu kazandı.

Seyircilerin stadyuma girişinde yaşanan sorunlar nedeniyle 36 dakika gecikmeli başlayan maçın ilk yarısına son anlarda yaşanan pozisyon damga vurdu.

Karim Benzema'nın ağlara gönderdiği top ofsayt nedeniyle geçersiz sayılırken, oldukça uzun süren VAR incelemesi sırasında stadyumda büyük bir gerilim yaşandı.

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🏆 2022 pic.twitter.com/VXk1wOqxi2 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 28, 2022

Karşılaşmada bir saatlik süre geride kalmak üzereyken, Federico Valverde'nin sağ çaprazdan yaptığı sert ortayı rahat bir dokunuşla kaleye gönderen Vinicius Junior, Real Madrid'i öne geçirdi.

Maç boyunca hücumda daha etkili taraf olan Liverpool, dokuzu isabetli toplam 23 şut denemesine rağmen Thibaut Courtois'nın kaleye ördüğü duvarı bir türlü aşamadı.

Belçikalı eldiven yaptığı dokuz kurtarışla yıldızlaşırken, Real Madrid'in isabetli tek şutunu gole çevirmesi dikkat çekici bir detaydı.

Kupaya nasıl ulaştı?

Grup aşamasında altı maçta beş galibiyet alan Real Madrid tek yenilgisini sürpriz biçimde Sheriff deplasmanında yaşamıştı.

D Grubu'nu Inter, Sheriff ve Shakhtar Donetsk'in önünde lider tamamlayan İspanyol ekibi, eleme turlarında sırasıyla Paris Saint-Germain, Chelsea ve Manchester City'yi kupanın dışına itti.

Üç eşleşmede de mucizevi geri dönüşlere imza atan Real Madrid finalde ise Liverpool'a öne geçme fırsatı tanımadı.

Ne söylediler?

Maçın ardından BT Sport'a konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti hislerini şu sözlerle ifade etti:

"Buna inanamıyorum. Fantastik bir sezon geçirdik. Gerçekten çok iyi iş çıkardık. Zorlu bir maçtı, özellikle ilk yarıda epey sıkıntı yaşadık. Ama nihayetinde kupayı kazanmayı hakettiğimizi düşünüyorum."

"Arkadaşlar ben bu saatten sonra ders almam, ders veririm" pic.twitter.com/Prsfxs4vk2 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 28, 2022

Galibiyetin kahramanı Courtois ise şöyle konuştu:

"Dün basın toplantısında Madrid oynadığı tüm finalleri kazanır demiştim. Haklı çıktım."

"Bugün dersimi alacağımı söyleyen birçok tweet aldım. Ama tam tersi oldu."

"Kariyerim boyunca verdiğim emeklerin karşılığı olarak bu galibiyete ihiyacım vardı. Yeterince saygı görmüyorum, özellikle de İngiltere'de. Harika bir sezonun ardından bile büyük eleştiriler almıştım."