Liverpool, Trent Alexander-Arnold’ı Real Madrid’de geçirdiği zorlu dönemin ardından Anfield’a geri getirmek için sürpriz bir hamle yapmayı değerlendiriyor. Jose Mourinho yönetiminde düzenli forma şansı bulmakta zorlanan İngiltere millî futbolcusunun ocak ayında Premier League’e dönebileceği yönünde söylentiler ortaya çıktı.

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Liverpool, sürpriz kiralık dönüşü değerlendiriyor

İspanyol yayın kuruluşu Cadena SER'e göre Liverpool, Alexander-Arnold'ı bu kış Anfield'a geri getirmek için cesur bir kiralama teklifi yapmayı değerlendiriyor. 28 yaşındaki oyuncu, 2025'te 8,5 milyon sterlin gibi düşük bir bedelle Real Madrid'e katılmasından bu yana yeterince forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Şu anda Mourinho'nun sağ bekteki üçüncü tercihi konumunda olan Alexander-Arnold, Madrid'in Barcelona ile oynadığı ve 2-1 sonuçlanan son maçta Denzel Dumfries ile birlikte yedek bırakılmış, ikisinin yerine orta saha oyuncusu Federico Valverde tercih edilmişti. Alexander-Arnold bu sezon yalnızca yedi maçta forma giyip bir asist yaparken, İngiltere millî takımında 36 kez oynayan futbolcuyla Chelsea'nin de ilgilendiği bildiriliyor. Ancak geçici bir ayrılığın gerçekleşmesi için muhtemelen zorunlu satın alma maddesi gerekecek. Madrid, piyasa değeri 51 milyon sterline yükselen oyuncudan kâr elde etmek istiyor.

Mourinho, Alexander-Arnold'ın teknik kalitesini övdü

Bernabeu'da fazla forma şansı bulamamasına rağmen Alexander-Arnold, pazar günü Racing Santander karşısında alınan 3-0'lık galibiyette nadir fırsatlarından birini yakaladı. Mourinho, sağ bekin topla oynama becerisinin rakibin savunmasını aşmak için takımının tam da ihtiyaç duyduğu özellik olduğunu açıkladı.

Portekizli teknik direktör maçın ardından, “Bir süredir maçlarda oynamayan Trent'e şans verdim çünkü teknik kalitesinin topu geriden çıkarmamıza yardımcı olacağını gördüm” dedi.

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Mourinho, rekabetçi maçlara dönen savunmacının performansından oldukça etkilendiğini belirterek şunları ekledi: “Bir süredir maçlardan uzak olmasına rağmen mükemmel ve dengeli bir performans sergiledi. Çok mutluyum ve oyuncuların da iyi bir dönemden geçtiğimizi hissettiğini düşünüyorum.”

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Real Madrid geleceğe bakıyor

Marca, Alexander-Arnold'ın İspanya'nın başkentinden ayrılmak için aktif olarak çaba göstermediğini öne sürse de oyuncunun Mourinho yönetimindeki uzun vadeli geleceği parlak görünmüyor. İspanyol devi olası takviyeleri şimdiden değerlendiriyor. Tottenham'dan Pedro Porro önemli bir hedef olarak öne çıkarken Madrid, Barcelona'nın ciddi rekabetiyle karşı karşıya.

Madrid yönetiminin, artık 28 yaşında olan savunmacının Ocak 2027 sonrasında kulüpte uzun vadeli bir geleceği olmadığını düşündüğü bildiriliyor. Mali koşullar Madrid'in oyuncuya biçtiği değeri karşılarsa Premier Lig'e kalıcı bir dönüş sonuçta tüm tarafların işine gelebilir.

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Tüm taraflar için kritik ocak transfer dönemi yaklaşıyor

Alexander-Arnold'ın şimdi Racing Santander karşısındaki etkileyici performansını sürdürerek Mourinho'nun düzenli ilk 11'inde yer edinmesi gerekiyor. Ancak ocak transfer dönemi hızla yaklaşırken hem Liverpool hem de Chelsea oyuncunun durumunu yakından takip edecek. İspanya'da aldığı süre sınırlı kalırsa İngiliz futboluna kısa sürede dönebilir.