Liverpool - Tottenham maçı hangi kanalda?
Premier Lig'in 10. haftasında avantajını korumak isteyen lider Liverpool, kötü bir dönemden geçen Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
27 Ekim Pazar günü saat 19:30'da oynanacak mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Liverpool: Alisson; Robertson, van Dijk, Matip, Alexander-Arnold; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Mane, Firmino
Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Vertonghen, Rose; Sissoko, Ndombele, Lamela, Alli, Son; Kane
Liverpool - Tottenham maçı öncesi öne çıkan Opta verileri
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Tottenham ile oynadığı son 13 Premier Lig maçının sadece birini kaybeden Liverpool (8G 4B), tek yenilgisini Ekim 2017'de Wembley'de aldı (1-4).
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Liverpool'u deplasmanda sekiz maçtır yenemeyen Tottenham (3B 5M), bu stattaki son lig galibiyetini Mayıs 2011'de aldı (2-0).
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Evinde oynadığı son 11 Premier Lig maçını kazanan Liverpool, Nisan-Kasım 1985'teki 13 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.
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Liverpool forması giyen Mohamed Salah, Tottenham'a karşı ilk 11 çıktığı son sekiz resmi maçta rakip filelere altı gol gönderdi.
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Tottenham forveti Harry Kane, Premier Lig'de Liverpool'a karşı forma giydiği dokuz maçta yedi gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 2 asist).