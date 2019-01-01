Liverpool - Tottenham maçı hangi kanalda? (27 Ekim 2019)
Premier Lig'in 10. haftasında avantajını korumak isteyen lider Liverpool, kötü bir dönemden geçen Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
27 Ekim Pazar günü saat 19:30'da oynanacak mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Liverpool: Alisson; Robertson, van Dijk, Matip, Alexander-Arnold; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Mane, Firmino
Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Vertonghen, Rose; Sissoko, Ndombele, Lamela, Alli, Son; Kane
Liverpool - Tottenham maçı öncesi öne çıkan Opta verileri
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Tottenham ile oynadığı son 13 Premier Lig maçının sadece birini kaybeden Liverpool (8G 4B), tek yenilgisini Ekim 2017'de Wembley'de aldı (1-4).
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Liverpool'u deplasmanda sekiz maçtır yenemeyen Tottenham (3B 5M), bu stattaki son lig galibiyetini Mayıs 2011'de aldı (2-0).
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Evinde oynadığı son 11 Premier Lig maçını kazanan Liverpool, Nisan-Kasım 1985'teki 13 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.
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Liverpool forması giyen Mohamed Salah, Tottenham'a karşı ilk 11 çıktığı son sekiz resmi maçta rakip filelere altı gol gönderdi.
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Tottenham forveti Harry Kane, Premier Lig'de Liverpool'a karşı forma giydiği dokuz maçta yedi gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 2 asist).