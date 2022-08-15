Liverpool teknik direktörü Klopp, Luis Diaz için iddialı konuştu: "Salah ve Mane gibi olabilir"

Alman teknik adam Kolombiyalı oyuncunun yüksek gol sayılarına çıkabileceğine inanıyor.

Jürgen Klopp, Luis Diaz'ın Mohamed Salah ve Sadio Mane ile aynı seviyeye ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

2021/22 sezonunun ilk yarısında Porto formasıyla 26 maçta 16 gol atarak dikkat çeken Diaz, Ocak ayında 45 milyon euro bonservisle Liverpool'a transfer olmuştu.

25 yaşındaki oyuncu Lig Kupası ve FA Cup zaferlerine katkıda bulunsa da, şu ana kadar Liverpool'da çıktığı 28 maçta fileleri sadece altı kez havalandırabildi.

Jürgen Klopp, Diaz hakkında ne söyledi?

Liverpool, Premier Lig'in açılış haftasında Fulham ile 2-2 berabere kalırken Diaz bu maçı da boş geçmişti.

Klopp, Mane'nin yerini doldurması beklenen Diaz'ın uyum sürecini atlattıktan sonra golcü yönünü ortaya çıkaracağını düşünüyor. Alman teknik adam, Diaz'ın 2022/23 sezonunda 15 gole ulaşıp ulaşamayacağına dair soruyu şöyle yanıtladı:

"Kesinlikle ulaşabilir. Bekleyip göreceğiz, ama bu yeteneğe ve potansiyele sahip."

"Bu konu üzerinde çalışıyoruz, ama sadece Luis özelinde değil. 'Salah ve Nunez gol attı, sen atamadın, sana nasıl yapılacağını gösterelim' demiyoruz. Böyle bir şeye gerek yok."

"Diaz, Fulham maçında net fırsatlar yakaladı ve şanssızdı. Fiziksel olarak gerçekten iyi durumda, bu daha önemli."

"Ona maçtan sonra 'şu pozisyonda golü atmalıydın' demiyorum. O ne yapması gerektiğini biliyor. Bu normal bir süreç."

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Klopp sistemine güveniyor

2016'da Southampton'dan Liverpool'a gelen Mane, Klopp'un kanatları altında çıktığı 269 maçta 129 gol atıp, 48 asist yapmıştı.

55 yaşındaki teknik adam Diaz'ın Liverpool sisteminde Mane'nin yerini alabileceğinden emin.

"Sadio Southampton'dayken bize üç gol atmıştı, ama orada her hafta gol atmıyordu. Bizimle oynadıkları maça ilk 11'de bile başlamamıştı."

"Temel olan oyun tarzımız ve oyuncuları pozisyona sokma şeklimiz. Birçok gol şansı yakalıyorlar ve bu onları hafızalarımızda yer eden isimlere dönüştürüyor. Diaz'ın sadece bir gole ihtiyacı var, ardından gerisi gelecek."