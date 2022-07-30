Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp: "Köşesinde ağlayan tek kişi olmak istemiyorum"

Alman teknik adam futbolcuların üzerindeki yükün fazlalığından şikayetçi.

Premier Lig'deki erken sezon başlangıcından yakınmak istemeyen Jürgen Klopp, buna rağmen futbolcuların karşılaştığı zorlukları gündeme getirmekten geri durmadı.

Sezonun ilk resmi maçını Cumartesi günü Community Shield'da Manchester City ile oynayacak olan Liverpool ardından hazırlık sürecine devam edecek.

Kırmızılılar, City mücadelesinden bir gün sonra Strasbourg ile karşılaşacak. Klopp, Premier Lig'in açılış haftasındaki Fulham mücadelesi öncesinde bir hazırlık maçı daha yapacaklarını açıkladı.

Klopp, Premier Lig sezonu hakkında ne söyledi?

Alman çalıştırıcı önümüzdeki haftayı normalin dışında bir takvimle geçireceklerini belirtti.

"Hazırlık dönemini sezon içine uzatmak zorunda kaldık, ama çoğu takım böylece yapacak."

"City ve Fulham maçları arasındaki bölümü hazırlık döneminden çok sezon içindeki normal bir hafta gibi geçireceğiz. Şampiyonlar Ligi'nin henüz başlamadığı, haftasonundan haftasonuna maç yaptığımız ligin beşinci veya altıncı haftası gibi olacak."

"Ama buna alışığız, daha fazla detaya girmek istemiyorum. Bana bu konu hakkında soru sorduğunuzda köşesinde ağlayan tek kişi gibi gözüküyorum. Milli takımda oynayan futbolcuların yeterince dinlemediğini biliyoruz."

"Gazete okumuyorum, ama bundan bahseden insanların sayısı çok az. Hazırlık dönemi çok kısa, bu nedenle sezon içine sarkıyor."

"İlk maçlar için ideal bir durum değil, ama uzun vadede bize faydası oluyor, zaten amaç da bu."

Liverpool 2022/23 sezonunu ne zaman açacak?

Liverpool ile Manchester City, Cumartesi günü Community Shield için King Power Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Merseyside ekibi Premier Lig sezonunu ise bir hafta sonra Craven Cottage'da Fulham'a karşı açacak.

Klopp'un ekibi ilk iç saha maçını 15 Ağustos'ta Crystal Palace ile oynadıktan sonra Manchester United ile karşılaşacak.