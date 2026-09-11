Barcelona'da psikolojik bir kriz yaşayıp mola alan bir oyuncudan, Liverpool'da topuk pasıyla farkı yaratan bir yıldıza dönüşen bir hikâye. Yeni bir doğuşun kahramanı, Atletico Madrid derbisinde göz kamaştıran Uruguaylı Ronald Araujo.

Barcelona'dan Liverpool'a 55 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Araujo, geçtiğimiz çarşamba günü Atletico Madrid karşısında alınan heyecan verici 2-1'lik galibiyette Liverpool'un öne çıkan yıldızlarından biriydi. Büyüleyici bir topuk pasıyla Szoboszlai'ye beraberlik golünü hazırlayan Uruguaylı, güçlü başlangıcını doğruladı ve takımın kadrosunda vazgeçilmez bir unsur olarak kendini kabul ettirdi.

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, savunmacısının ilk haftalarda üstlendiği büyük role övgüde bulundu; özellikle onu ilk on birde yer aldığı iki maçta sağ bek mevkiinde kullanmasının ardından.

Iraola, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Ronald'ın önemli maçlarda oynamaya alışkın olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya, kupalar için mücadele etmeye ve büyük bir kulüp için forma giymeye alışkın. Üstün performansı da ona yardımcı oluyor."

Oyuncunun çok yönlülüğünü öven İspanyol teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Nottingham Forest ve Newcastle maçlarında stoper olarak yedek başlaması zordu, ama oyuna girip iyi bir performans sergiledi ve o sahadayken bir gol attık. Belki bu ona güven verdi, ardından ilk on birde oynama fırsatı bulduğunda, alışık olduğu mevki olmasa da daha önce oynadığı bir bölgede bile harika bir performans ortaya koydu."

Iraola, Barcelona'da geçirdiği ve psikolojik bir sağlık sorununu tedavi etmek için mola almak zorunda kaldığı zorlu bir yılın ardından Araujo'nun uyum sürecindeki insani boyutu da açıkladı.

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Şöyle açıkladı: "Onun için belki de en büyük zorluk dildi; İngilizce konuşmuyor, bu yüzden yeni bir ülkeye uyum sağlamak bazen zor oluyor. Ancak soyunma odasında iyi bir destek görüyor."

Şöyle bitirdi: "Uzun yıllardır Barcelona forması giydiği düşünüldüğünde, sadece psikolojik bir değişim bile olsa, bu değişimin ona çok yardımcı olduğunu düşünüyorum ve bence bu tür bir değişime ihtiyacı vardı."