Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Xabi Alonso'nun Chelsea'siyle oynayacakları Carabao Kupası maçı öncesinde galibiyetin “bağımlılık yapan” tadından söz etti

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, takımının kritik Carabao Kupası karşılaşmasına hazırlandığı dönemde son dönemdeki galibiyet serisinin psikolojik etkisini anlattı. Iraola, üç puan almanın verdiği hissin oyuncularının sürdürmeye can attığı bir alışkanlığa dönüştüğüne inanıyor.

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Kazanmanın psikolojik avantajı

Iraola yönetiminde Anfield'da formunu belirgin biçimde yükselten Liverpool, tüm kulvarlarda üst üste dört galibiyet aldı. Son galibiyet Premier League'de Brighton & Hove Albion karşısında geldi. Etkili bir oyunla alınan 2-0'lık sonuç, kulüpteki olumlu havayı daha da güçlendirdi. Eleme usulü oynanan kupa maçı öncesinde konuşan İspanyol teknik adam, bu sonuçların soyunma odasında daha fazlasını başarma isteğini artırdığını söyledi.

Iraola, “Pazar günü Brighton maçımızın hemen ardından takımın üst üste dört galibiyete ulaşmasından ne kadar mutlu olduğum soruldu. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Elbette bu çok açık, ancak kazanmanın çok önemli bir başka yönü daha var: Daha fazlasını istemenizi sağlıyor” ifadelerini kulübün resmî internet sitesinde kullandı.

Anfield'daki yüksek tempoyu sürdürmek

Liverpool'un birkaç günde bir maça çıktığı fikstürde Iraola'nın öncelikli hedefi istikrarı korumak. Teknik direktör, Brighton galibiyetinde de görülen sağlam savunmanın ve top kazanıldıktan sonra hızla hücuma çıkmanın önemini vurguladı. Iraola, bu taktik temellere bağlı kalmanın Anfield'daki taraftarları en çok harekete geçiren ve stadın meşhur baskılı atmosferini yaratan unsur olduğuna inanıyor.

“Brighton galibiyeti, temel şeyleri iyi yapmanın önemini bir kez daha gösterdi. Taraftarlarımızın buna karşılık vermesini çok seviyorum. Rakip takımın teknik direktörü olduğum dönemden bunu zaten biliyordum. Ama bunu bu tarafta yaşamak, özellikle de tüm tribünlerin kazanılan bir müdahaleye ya da bir oyuncunun büyük bir mücadele isteği göstermesine tepki verdiği anlar, tıpkı kazanmak gibi, asla doyamayacağım bir şey” dedi.

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Chelsea karşısındaki zorlu maça hazırlık

Üst üste beşinci galibiyet arayışı, Carabao Cup'ta Liverpool'un çok iyi tanıdığı Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea karşısında sürecek. Iraola, yaklaşan maçı Tottenham'a karşı oynadıkları önceki turla kıyaslayarak kendilerini zorlu bir görevin beklediğini söyledi. Londra ekibinin kaliteli oyuncularla dolu bir kadroya ve turu geçmek için futbolcularının en iyi performansını göstermesini gerektirecek bir taktik düzene sahip olduğunu belirtti.

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Liverpool teknik direktörü, “Hangi kulvarda oynadığımızın, hangi takımı sahaya sürdüğümüzün ya da genel durumun ne olduğunun önemi yok. Her zaman kazanmak istiyoruz ve bir galibiyet elde etmenin ne anlama geldiğini bildiğinizde bu istek daha da büyüyor. Oynadığımız her maçta rakiplerimizin de tamamen aynı hedefe sahip olduğunu bilmek bu isteği daha da artırıyor. Bu gece Carabao Cup'ta çok güçlü bir Chelsea takımıyla karşılaşırken de kesinlikle böyle olacak” dedi.

Xabi Alonso'ya sıcak karşılama

Bu maç, Merseyside'da hâlâ çok sevilen eski Liverpool orta saha oyuncusu Alonso için Anfield'a dönüş anlamı da taşıyor. Iraola, Chelsea teknik direktörü ile Anfield taraftarları arasındaki özel bağı kabul etse de düdük çaldığında duygusallığın bir kenara bırakılacağını açıkça belirtti. İki teknik direktör arasındaki mesleki saygı büyük, ancak mücadelenin önemi daha da büyük.

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Iraola sözlerini şöyle tamamladı: “Xabi iyi tanıdığım ve taraftarlarımızın çok sevdiği biri. Bu yüzden, maç başladığında sahadaki hiç kimsenin kimseye kolaylık sağlamayacağını bilerek ona en sıcak karşılamayı sunmak isterim. Hiçbirimiz başka türlüsünü istemeyiz.”