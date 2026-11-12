Liverpool, Crystal Palace karşısında elde ettiği son galibiyette yaşanan tartışmalı bir olayın ardından Dominik Szoboszlai'nin fiziksel durumuyla ilgili hararetli bir tartışmanın odağına yerleşti. Rahatsızlığı açıkça görülmesine ve dizi yoğun şekilde bandajlanmış olmasına rağmen orta saha oyuncusunun Selhurst Park'ta oynamaya devam etmesine izin verilmesi, ülkesindeki gözlemcilerin büyük tepkisini çekti.

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Ağrısına rağmen oynamaya devam etti

Liverpool'un Crystal Palace deplasmanında 3-1 kazandığı maçta Macar oyuncu, ilk yarının bitimine az kala sağlık ekibinin müdahalesine ihtiyaç duydu. Oyundan çıkmak yerine, dizine yoğun bir bandaj uygulanmış hâlde ikinci yarıya çıktı.

Szoboszlai, 69. dakikada oyundan alınana kadar oynamaya devam etti. Belirgin fiziksel sorunlarına rağmen orta saha oyuncusuna, yaklaşan Uluslar Ligi maçları için Macaristan kadrosuna katılma izni verildi.

Csank, Liverpool'un kararına öfkelendi

Eski Macaristan kaptanı ve teknik direktörü Janos Csank, sakat oyun kurucunun sahada tutulmasına öfkelendi. Blikk'e konuşan 80 yaşındaki Csank, Premier League kulübünün yaptıklarına inanamadığını dile getirdi.

Csank, "Gerçekten çok sinirlendim. Szoboszlai ilk yarıda sahada yere yığıldı. Devre arasında, ikinci yarı için sahaya dönmeyeceğinden emindim" dedi. "Sonra onu sahada, bacağına, dizine siyah bant sarılmış hâlde gördüm.

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"Ardından teknik direktör [Andoni Iraola] sakat olduğundan yakınmaya başlıyor. Hemen oyundan alınmalıydı; 1-0 öndeydiler. Devre arası geliyor, sonra onu dizi bandajlı hâlde, sakat sakat yeniden sahaya gönderiyor. Aklımı kaçıracağım! Gerçekten anlamıyorum."

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Iraola, millî maç arasında bir başka kriz yaşanmasından endişeli

Macaristan Futbol Federasyonu, duruma ilişkin kısa bir açıklama yayımladı: "Dün Liverpool'un maçında 69. dakikada oyundan alınan [Szoboszlai], bu tür durumlarda uygulanan olağan protokol kapsamında tetkiklerden geçiyor. Gelişmeler hakkında kamuoyunu elbette mümkün olan en kısa sürede bilgilendireceğiz."

Szoboszlai'nin millî takımının yanında kalacağı doğrulandıktan sonra Iraola, duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Liverpool'un teknik direktörü, "Şu anda en son ihtiyacımız olan şey, millî maçlarda oyuncu kaybetmek. Geçen sefer çok önemli üç oyuncumuzu kaybettik" dedi. "En son ihtiyacımız olan şey bu. Bu yüzden umarım kendine dikkat edebilir. Sanırım dizini biraz fazla açtı. İyi durumdaydı ama yüzde 100 değildi.

"Bu yüzden millî takımda oynayıp oynayamayacağını değerlendirirken dikkatli olmalı. Ayrıca Alex [Alexander Isak], Cody [Gakpo] ve Dom'u kaybettiğimiz diğer millî maç arasındaki gibi bir durum yaşanmamasını umuyorum. Nazar değmesin, umarım iki hafta sonra daha iyi bir durumda oluruz."

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Uluslar Ligi'nde iki kritik maç yaklaşıyor

Szoboszlai'nin cumartesi günü Gürcistan'a karşı oynayacak kadar iyileşip iyileşmeyeceği konusunda ciddi şüpheler sürüyor. Macaristan sağlık ekibi, bu maç ve ardından Kuzey İrlanda'ya karşı oynanacak karşılaşma öncesinde oyuncunun iyileşme sürecini yakından takip edecek.

Liverpool için öncelik, orta saha oyuncusunun Merseyside'a mümkün olan en iyi durumda dönmesi. Iraola, millî takım maçlarının dizindeki sorunu ağırlaştırmamasını ve Liverpool'un bir başka ağır sakatlık krizi yaşamamasını umuyor.