Andoni Iraola, Jamie Carragher'ın Liverpool'un bu sezon Premier Lig şampiyonluğu için en güçlü rakip olduğu yönündeki görüşüne katılmadı. Teknik direktör, takımını pazar günü Anfield'da Arsenal'e karşı oynayacağı kritik maça hazırlarken bu tür tartışmalar için henüz çok erken olduğunu vurguladı.

Reklam

Iraola erken şampiyonluk konuşmalarına mesafeli

Iraola, Liverpool'un Premier League şampiyonluk yarışında Arsenal'in en büyük rakibi olduğu yönündeki görüşlere kesin bir dille karşı çıktı. Eski savunma oyuncusu Carragher, kısa süre önce Merseyside kulübünün bu sezon zirvedeki Arsenal'in önündeki başlıca tehdit olarak görülmesi gerektiğini öne sürmüştü.

Liverpool, bu ayın başlarında aldığı ağır Manchester City karşısındaki 3-0'lık yenilginin ardından müthiş bir reaksiyon gösterdi. Geçen hafta sonu aldığı etkileyici Brighton galibiyeti de dahil olmak üzere tüm kulvarlarda üst üste beş maç kazanarak güçlü bir dönüş yaptı.

Carragher, The Telegraph'ta kaleme aldığı yazıda, Anfield'da Arsenal karşısında alınacak bir galibiyetin Liverpool'un şampiyonluk iddiasını güçlü biçimde ortaya koyacağını öne sürdü. Manchester City hakkında yakın zamanda verilen suçlu bulunma kararı sonrasında kulübün durumuna ilişkin belirsizliğin sürmesi nedeniyle bunun özellikle önemli olduğunu belirtti.

Liverpool'un teknik direktörü Arsenal maçına odaklandı

Dışarıdan gelen övgüler ve olumlu sonuçlara rağmen Iraola, son dönemdeki iyi formun heyecanına kapılmıyor. Teknik direktör, tüm odağının pazar günü Arsenal karşısında verecekleri zorlu sınavda olduğunu vurguluyor.

Reklam Reklam

Iraola, maç öncesi basın toplantısında gazetecilere, “Puan durumuna bakmaya başlamak için çok erken olduğunu düşünüyorum,” dedi. “Önemli olan kendimizi çok zor bir maça hazırlamak. Arsenal'i ve ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Çok iyi oyuncuları var, birbirleriyle büyük bir uyum içinde oynuyorlar ve bu zorluğa hazır olmalıyız.”

Related Topics

Asıl ölçüt sezonun yarısı

Liverpool'un teknik direktörü, lig tablosunun takımının gerçek şansını ancak sezonun çok daha ilerleyen bölümünde doğru biçimde yansıtacağına inanıyor. Kadrosunun gelişim ve taktiksel açıdan ilerleme için hâlâ geniş bir alanı olduğunu vurguladı.

Iraola sözlerini şöyle sürdürdü: “Hâlâ ekim ayındayız. Her seferinde önümüzdeki tek bir maça odaklanmalıyız. Ben her zaman ölçütün, aşağı yukarı bütün takımlarla bir kez karşılaştığımız zaman, yani sezonun yarısı olduğunu söylerim. Puan durumuna bakmaya o zaman başlayabilirsiniz.

Reklam

“Şu anda gelişmemiz ve daha iyiye gitmeyi sürdürmemiz gereken bir noktadayız. Taraftarların beklenti içinde olması veya kazanabileceğimizi düşünmesi iyi bir şey; normalde bu olumlu. Ama bana sorarsanız sezonun henüz çok başında olduğumuzu düşünüyorum.”

Anfield'daki mücadele öncesinde sakatlıklardan iyi haber gelebilir

Liverpool, bu pazar Arsenal'i ağırlarken Anfield'ın coşkulu atmosferinden yararlanmayı umuyor. Hafta sonundaki karşılaşma öncesinde sakatlık durumlarıyla ilgili iki önemli olumlu haber de alabilir. Dominik Szoboszlai arka adalesindeki, Víctor Munoz ise dizindeki sakatlıktan iyileşmeyi sürdürüyor. Kulüp, iki oyuncunun da pazar günü sahalara dönebilmesini umuyor.