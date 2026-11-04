Veri sağlayıcısı Opta'ya göre Liverpool, bir Avrupa kupası maçında daha önce hiç bu kadar geç öne geçip karşılaşmayı sonunda kaybetmemişti.

İstanbul'da çarşamba akşamı oynanan maçta oyuna sonradan giren Alexander Isak, 69. dakikada kafayla attığı golle İngiliz devini 2-1 öne geçirmişti. Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki dördüncü maçında hedeflediği dördüncü galibiyeti ancak son düdüğe kadar koruyamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

Isak'ın golünden kısa süre sonra Archie Brown, 73. dakikada Fenerbahçe adına eşitliği sağladı. Biraz sonra da santrfor Vedat Muriqi, kafayla attığı golle Türk ekibine 3-2'lik galibiyeti getirdi. Bu pozisyonda Liverpool savunması oldukça dağınık bir görüntü sergiledi.

Reds, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde savunmada zaten güven vermiyor; dört maçta kalesinde 10 gol gördü. Üstelik Liverpool, şanlı tarihinde ilk kez üst üste üç Şampiyonlar Ligi maçında üçer gol yedi (LASK deplasmanında 6-3, Villarreal karşısında 4-3, Fenerbahçe deplasmanında 2-3).

Liverpool, iki kez öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye yenildi

İkinci yarının ortalarında oyuna giren Florian Wirtz'in ilk 11'de yer almadığı Liverpool, 25. dakikada Trey Nyoni'nin golüyle öne geçti. Kulübün altyapısından yetişen 19 yaşındaki oyuncu, Reds formasıyla çıktığı 32. maçta ilk golünü attı. Nyoni, Liverpool tarihinde bir Avrupa kupası maçında ilk golünü atan en genç oyuncu oldu.

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Ancak 90 dakikanın sonunda Nyoni ve takım arkadaşları sevinemedi. Maçta skoru 1-1'e getiren golü, ilk yarım saat dolmadan Mason Greenwood atmıştı. Bu sonuç, Fenerbahçe'nin bu Şampiyonlar Ligi sezonundaki ilk galibiyeti oldu. Türk ekibi puanını beşe yükseltti.

Liverpool ise yenilgiye rağmen dokuz puanla lig aşamasını ilk sekizde bitirme şansını koruyor. İlk sekizde yer almak doğrudan son 16 turuna yükselmek anlamına gelirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki takımların önce ara turda mücadele etmesi gerekiyor.