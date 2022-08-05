Liverpool taraftarlarının UEFA’ya karşı başlatabilecekleri hukuki işlemler araştırılıyor

Liverpool taraftarları mayıs ayında Paris'te yaşananlar için hukuki haklarını arayacak.

Leigh Day isimli hukuk şirketi, Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde 5 ila 10 bin kişinin durumdan etkilendiğini iddia ediyor.

İngiltere’de bir hukuk şirketi, daha önce hem İngiltere hükümetinin hem de Liverpool’un soruşturma başlatma çağrısı yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan olaylarla ilgili Liverpool taraftarlarının yanında durarak UEFA’ya nasıl bir yasal işlem başlatabileceklerini araştırıyor.

Londra’da bir hukuk bürosu olan Leigh Day, taraftarla temasa geçtikten sonra olay esnasında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan kişiler için iddiaların araştırıldığını söylemişti. Hukuk şirketi yaklaşık 5 bin ila 10 bin kişinin bu durumdan etkilendiğini ve UEFA’nın taraftarlar için güvenli bir ortam sağlayamadığını iddia ediyor.

28 Mayıs final gecesinde, yarım saatten fazla bir süreyle geç başlayan oyunda ciddi tıkanıklık sorunu yaşanması sebebiyle taraftarlar bir yere kilitlenmiş ve üzerlerine gaz sıkılmıştı.

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sorunun sahte biletli Liverpool taraftar akını olduğunu iddia etmişti ancak Fransız senatosu tarafından hazırlanan rapor olay hakkında yeni bir soru işaretine yol açıyordu.

Senato raporunda Bakan Darmanin’in, Liverpool taraftarlarının dikkatini devletin kalabalığı yönetemediği gerçeğinden başka bir yere çekmeye çalışmak istediği tespit edilmişti. Raporda aynı zamanda UEFA’nın biletleme sisteminin uygunsuz bulunduğu ifade edildi.

UEFA ise Fransız emniyetiyle beraber yaşananları değerlendireceğini belirterek ‘bu korkutucu ve üzücü olaylara tanık olan tüm seyircilerden içtenlikle özür dilemek’ adına şöyle bir açıklama yayınlamıştı: “Liverpool tarafındaki turnikeler binlerce sahte bilet almış taraftarın o biletlerle geçiş yapmaya çalışması sebebiyle tıkanmıştı.

“Bu durum çok sayıda taraftarın içeriye girmek için birikmesiyle sonuçlanmıştı. Bu sebeple başlama düdüğü 35 dakika ertelendi ki stadyuma, gerçek bileti olan olabildiğince taraftar alınabilsin.”

“Stadyum dışında başlama vuruşu sonrası yığılmanın devamı nedeniyle polis dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz kullandı.”

Leigh Day hukuk şirketi adına açıklamada bulunan Clare Campbell ve Jill Paterson, “UEFA’nın taraftarlar için güvenli bir ortam sağlamadığına inanıyoruz ve bunun sonucunda olayda yaralananlara karşı UEFA’nın yasal sorumluluklarını araştırıyoruz.”

“Liverpool taraftarlarının ve Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için seyahat etmiş herkesin hem maçta hem de sonrasında nasıl muamele gördüklerini görmek gerçekten şok ediciydi” şeklinde konuştu.