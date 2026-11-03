Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü Dirk Kuyt, takımının eski kulübü Liverpool'u Kadıköy'de ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi maçındaki özel buluşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Hollandalı efsane, Türk devine sezonun gidişatını tersine çevirmek için tutkusundan ve taraftar desteğinden yararlanma çağrısında bulundu.

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Kuyt, Avrupa'daki dev maçta geçici olarak takımın başında

Liverpool taraftarının eski gözdesi Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin çarşamba günü Chobani Stadyumu'nda Liverpool'a karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında geçici teknik direktör olarak görev yapacak. Kuyt, Ismail Kartal'ın bu hafta başındaki istifasının ardından takımın başına geçti.

Türk devi, üst üste iki Süper Lig yenilgisi aldığı ve Avrupa'daki ilk üç maçından yalnızca bir puan çıkardığı zorlu dönemi sona erdirmek için Andoni Iraola'nın takımını ağırlayacak.

Liverpool ise bu sezon Şampiyonlar Ligi aşamasında oynadığı üç maçın üçünü de kazanmış olarak İstanbul'a geliyor.

Eski Liverpool oyuncusu, Avrupa sahnesindeki özel buluşma için heyecanlı

Duygusal anlara sahne olacak karşılaşma öncesinde konuşan Kuyt, eski kulübüne karşı takım yönetmenin kendisi için taşıdığı özel anlamı dile getirdi. Kuyt, “18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak Fenerbahçe için çok önemliydi. O seviyeye ulaştığınızda çok etkileyici takımlarla karşılaşacağınızı bilirsiniz” dedi.

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“Kura çekilir çekilmez, teknik ekibin bir üyesi olarak gerçekten heyecanlandım çünkü Fenerbahçe ile Liverpool'un benim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor.”

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Geçici teknik direktör, “Elbette yarın benim için çok ama çok özel bir gün olacak. Ama içinde bulunduğumuz aşamada önemli olan kişi ben değilim. Önemli olan kulüp” diye ekledi.

Kuyt tutku istiyor, Kadıköy desteğine güveniyor

Deplasmanda oynamayı tercih edeceği yönündeki düşünceleri reddeden Kuyt, Kadıköy'deki coşkulu atmosferin Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacağını vurguladı. Kuyt, “Hayır. Liverpool'u Kadıköy'de görmek istiyorum. Bu, Fenerbahçe ve oyuncular için büyük bir fırsat. Çok iyi bir planımız var ve bu plana inanmalıyız” dedi.

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“Bunu tutku ve enerjiyle uygulayabilirsek... Taraftarlarımız arkamızda olacak ve bu bizim en büyük avantajımız olacak.”

“Fenerbahçe'yi seven hiç kimse mevcut durumdan memnun değil ama yarın büyük bir fırsat. Şampiyonlar Ligi'ni ve Dünya Kupası'nı kazanmış oyuncularımız var” ifadelerini kullandı.

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Geçici teknik direktörün tek odağı sahadaki başarı

Teknik direktörlük göreviyle ilgili konuşan Kuyt, yönetimin kendisine verdiği görevin yakın dönemdeki maçları kapsadığını açıkladı ve kulüp yönetimine tam güven duyduğunu belirtti. Kuyt, “Kulüp benden Göztepe ve Liverpool maçlarında takımın başında olmamı istedi. Umarım yarın akşam başarılı geçer” dedi.

“Başkanımıza çok güveniyorum. Vereceği karar ne olursa olsun, iyi bir karar olacağından eminim. Teknik direktörlerle ilgili bu tür tartışmalara girmiyorum.”

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Kuyt, Avrupa sahnesindeki ilk teknik direktörlük maçı öncesinde sözlerini “Şu anda yarınki maça odaklanmak istiyorum” diyerek tamamladı.