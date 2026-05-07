Liverpool, taraftarların protestolarına kulak verdi: İşte gelecek sezonun bilet fiyatları

Liverpool, bilet fiyatlarında planlanan zammı geri çekme kararı aldı. Kulübün taraftarları, nisan ayındaki maçlar sırasında önümüzdeki yıllarda bilet ve sezonluk bilet fiyatlarının artırılması planlarından memnun olmadıklarını açıkça belirtmişlerdi ve kulüp şimdi bu seslere kulak veriyor.

Başlangıçta, Anfield'daki bilet fiyatlarının önümüzdeki üç sezon boyunca enflasyona paralel olarak artması planlanıyordu. Bu durum, geçen ay taraftarlar arasında büyük bir hoşnutsuzluğa yol açtı.

Örneğin, Fulham ile oynanan iç saha maçında, üzerinde "Bilet fiyat artışına hayır" yazan bir pankart gösterdiler. Crystal Palace ile oynanan iç saha maçında ise, üzerinde "Dikkat, Anfield'ın ruhu tehlikede" yazan sarı kartları topluca havaya kaldırdılar.

Böylece, fiyatların başlangıçta planlandığından daha az artırılmasına karar verildi. Gelecek sezon bilet fiyatları bu sezona göre yüzde üç daha pahalı olacak. 2027/28 sezonu için fiyatlar yeniden dondurulacak.

Liverpool'da en ucuz sezonluk biletler gelecek sezon yaklaşık 850 avro, en pahalı olanlar ise yaklaşık 1075 avro olacak. Tek maçlık biletlerin fiyatları ise 35 avro ile 72,50 avro arasında değişecek.

Taraftar grupları ortak bir açıklamada memnuniyetlerini dile getirdi: “Liverpool’un daha önce duyurulan üç yıllık bilet fiyat modelini uygulamaya devam etmeme kararını memnuniyetle karşılıyoruz.”

"Son günlerdeki protestolar ve taraftar yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından, kulüp, uzun vadede maliyetleri ve taraftarlar için erişilebilirliği nasıl azaltabileceğimizi derinlemesine inceleyebileceğimiz yeni bir teklifte bulunmayı taahhüt etti."

“Bazılarının gelecek sezon bilet fiyatlarındaki artıştan dolayı hayal kırıklığına uğrayacağını anlıyoruz, ancak taraftarlara kulüple görüşmelerimizi sürdüreceğimizi ve gelecekte başka çözümler bulmak için elimizden geleni yapacağımızı garanti etmek istiyoruz.”