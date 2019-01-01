Liverpool taraftarları yolu şaşırdı! Genk yerine Gent'e gittiler
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Liverpool'lu iki taraftar, Şampiyonlar Ligi'nde takımını tribünden izlemek için Belçika'ya gitti ancak yanlış trene binince mücadeleyi bir bardan izlemek zorunda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde takımını deplasmanda canlı izlemeye giden Liverpool'lu iki taraftar, yanlışlıkla Genk yerine Gent şehrine gitti. Durumun farkına maça 1.5 saat kala varan taraftarlar, karşılaşmayı bardan izledi.
Bunun üzerine Gent Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ikiliyi Wolfsburg maçına davet etti.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda konuk olduğu Genk'i 4-1 mağlup etti.