Liverpool taraftarları yolu şaşırdı! Genk yerine Gent'e gittiler

Şampiyonlar Ligi'nde takımını tribünden izlemek için Belçika'ya giden Liverpool'lu taraftarlar şehirleri karıştırdı.

'lu iki taraftar, Şampiyonlar Ligi'nde takımını tribünden izlemek için 'ya gitti ancak yanlış trene binince mücadeleyi bir bardan izlemek zorunda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde takımını deplasmanda canlı izlemeye giden Liverpool'lu iki taraftar, yanlışlıkla Genk yerine Gent şehrine gitti. Durumun farkına maça 1.5 saat kala varan taraftarlar, karşılaşmayı bardan izledi.

Bunun üzerine Gent Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ikiliyi maçına davet etti.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda konuk olduğu Genk'i 4-1 mağlup etti.