Liverpool taraftarları uçuş iptal olunca Şampiyonlar Ligi finaline botla gitti

Kırmızıları destekleyen bir grup taraftar, final için Paris'e ulaşmak adına her şeyi yaptılar.

Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Londra'dan Paris'e gitmek isteyen Liverpool taraftarları, uçuş iptal olunca sürat botuna binmek zorunda kaldılar.

Liverpool ile Real Madrid, 28 Mayıs'ta Devler Ligi finalinde karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak ve Paris'te oynanacak karşılaşmayı Kırmızıları destekleyen birçok taraftar yerinde takip edecek.

Ancelotti ile Klopp'un mücadelesini karçımak istemeyen bir grup Liverpool taraftarı, Paris uçuşu iptal olunca ilginç bir yöntemi tercih ettiler.

Ne oldu?

Paris'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiltere'den Paris'e gitmeye çalışan Liverpool taraftarları ulaşım krizi yaşadı.

Londra Heatrow Havalimanı'ndaki özel uçuşların bazılarının iptal olması üzerine bir grup Liverpool taraftarı, Fransa'ya ulaşmak için sıradışı bir yol izlediler.

Paddy O'Toole isimli taraftar ve beraberindeki 12 kişi, Paris uçağı iptal olunca onun yerine Jersey Adaları'na uçtular.

Paddy O'Toole, Jersey'de kiralık bot işletmeciliği yapan bir tanıdığı aracılığıyla Fransa'ya geçmek için bot ayarladı.

Boss way to get to Paris @LFC pic.twitter.com/1YKGFRelDx — Paddy OToole (@morefootie) May 27, 2022

13 Liverpool taraftarı, Manş Denizi'nde bulunan ve Fransa topraklarına İngiltere'den daha yakın olan Jersey Adaları'ndan bindikleri sürat botuyla Fransa'nın kuzeyine Saint-Malo'ya geçtiler.

Saint-Malo'dan kara yoluyla Paris'e ulaşan taraftarlar, böylece Şampiyonlar Ligi finalini kaçırmamış oldular.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Liverpool ile Real Madrid'in kozlarını paylaşacağı Şampiyonlar Ligi finali, 28 Mayıs'ta TSİ 22.00'de oynanacak.

Dev finali Paris'te 60.000 Liverpool taraftarının takip etmesi bekleniyor.

Daha fazlası