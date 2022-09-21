Liverpool taraftarları, Paris’teki Şampiyonlar Ligi finalinde yaşananları unutamıyor

Liverpool taraftarları, Paris’te Şampiyonlar Ligi finalinde yaşananları anlattı. Taraftarlar bu olayın onlarda travma yarattığını söyledi.

NELER OLMUŞTU? İngiltere’de bir hukuk şirketi, daha önce hem İngiltere hükümetinin hem de Liverpool’un soruşturma başlatma çağrısı yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan olaylarla ilgili Liverpool taraftarlarının yanında durarak UEFA’ya nasıl bir yasal işlem başlatabileceklerini araştırıyordu.

28 Mayıs final gecesinde, yarım saatten fazla bir süreyle geç başlayan oyunda ciddi tıkanıklık sorunu yaşanması sebebiyle taraftarlar bir yere kilitlenmiş, ezilmeler yaşanmış ve üzerlerine gaz sıkılmıştı.

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UEFA ise Fransız emniyetiyle beraber yaşananları değerlendireceğini belirterek ‘bu korkutucu ve üzücü olaylara tanık olan tüm seyircilerden içtenlikle özür dilemek’ adına şöyle bir açıklama yayınlamıştı: “Liverpool tarafındaki turnikeler binlerce sahte bilet almış taraftarın o biletlerle geçiş yapmaya çalışması sebebiyle tıkanmıştı.

“Bu durum çok sayıda taraftarın içeriye girmek için birikmesiyle sonuçlanmıştı. Bu sebeple başlama düdüğü 35 dakika ertelendi ki stadyuma, gerçek bileti olan olabildiğince taraftar alınabilsin.”

“Stadyum dışında başlama vuruşu sonrası yığılmanın devamı nedeniyle polis dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz kullandı.”

HUKUK ŞİRKETİ NE DEMİŞTİ? Leigh Day hukuk şirketi adına açıklamada bulunan Clare Campbell ve Jill Paterson, “UEFA’nın taraftarlar için güvenli bir ortam sağlamadığına inanıyoruz ve bunun sonucunda olayda yaralananlara karşı UEFA’nın yasal sorumluluklarını araştırıyoruz.”

“Liverpool taraftarlarının ve Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için seyahat etmiş herkesin hem maçta hem de sonrasında nasıl muamele gördüklerini görmek gerçekten şok ediciydi” şeklinde konuştu.

TANIKLAR NE SÖYLEDİ?

Birkaç Liverpool taraftarı ve Hillsborough kazazedesi Guardian Sports’a o gün yaşadıklarını anlattı.

57 yaşındaki Mark Stringer şu şekilde konuştu: "1989'da Hillsborough'da ezilme olayından kurtulanlardan biriyim. O zamanlar 23 yaşındaydım. Üç kaburgam kırılmıştı. Paris'te yaşadıklarımız bende daha fazla travma bıraktı. Şimdi terapi görüyorum beni tetikleyen nokta metrodan çıkarken orada sıkışıp kalmamızdı. Hayatım için korktum ve şimdi bunun flashbacklerini yaşıyorum. Uefa'nın olup bitenlerden sorumlu tutulmasını ve tüm sorumlulardan hesap sorulmasını istiyorum. Beni en çok kızdıran 17 yaşımdaki oğlumu tehlikeye atmaları. 6 yaşından beri onu maçlara götürüyorum, Paris'teki Şampiyonlar Ligi finali kadar tehlikesi hiçbir zaman olmamıştı.UEFA, maçın "taraftarların geç gelmesi nedeniyle" ertelendiğini söylediğinde, dışarıdaki tepki tam bir öfkeydi."

Guardian'a konuşan bir diğer tanık olan 56 yaşındaki Stu McGeagh ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Paris'ten beri üç aydır anksiyete yaşıyorum. Her gece saat 3'te soğuk terler içinde uyanıyorum ve ezildiğimi düşünüyorum. UEFA ve Fransız yetkililerin gerçeklerle yüzleşmesini ve hesap vermesini istiyorum. Hillsborough anılarını tekrar yaşamak psikolojik olarak zordu. Orada 22 yaşındaydım. Terapi olmamış olsaydı şu an hangi durumda olurdum bilmiyorum. İnsanlara panik yapmamaları için bağırıyordum, insanları sakinleştiriyordum. Ölüm veya çok ciddi yaralanma olmamasının sebebinin Hillsborough'dan sağ kurtulanların olduğuna inanıyorum. Hepimiz bunun bir felakete dönüşebileceğinin farkındaydık"

HİLLSBOROUGH'DA NE YAŞANMIŞTI? 15 Nisan 1989 günü dünya futbol tarihinin en ölümcül ve kötü kazası olarak bilinen Hillsborough Felaketi yaşanmıştır. Olay Sheffield Wendesday'in sahadası Hillsborough Stadyumu'nda gerçekleşmiştir. 97 Liverpool taraftarı ezilerek hayatını kaybetmiş ve 766 taraftar yaralanmıştır.