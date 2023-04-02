Kırmızılar, kendi oyuncularının İspanyol hocanın sevincini paylaşmasına öfkelendiler.

Liverpool'un orta saha oyuncusu Arthur Melo, Manchester City'nin golcüsü Julian Alvarez'in ilk yarıda attığı golün ardından Pep Guardiola'nın elini sıkarken görüntülendi.

Bu hareketin ardından Kırmızılar’ın taraftarı, adeta küplere binerek kendi oyuncularına ateş püskürdü.

Mohamed Salah’ın golüyle 1-0 öne geçen Liverpool, Manchester City’nin ezici bir şekilde maçtan 4-1'lik üstünlükle ayrılmasını önleyemedi.

Ve Guardiola’nın ekibi, son yılların büyük rekabetine sahne olan rakiplerine sahayı dar etti.

Üstelik City’de sakatlığı bulunan rekortmen golcü Erling Haaland'ın yerine Alvarez sahadaydı.

Ne oldu?

Guardiola, taç çizgisinde Alvarez’in attığı golün sevincini yaşarken Liverpool’un oyuncusu Kostas Tsimikas'a elini uzattı, fakat Yunan futbolcu İspanyol hocanın el sıkma teklifini reddetti.

Ancak Tsimikas, Guardiola’nın gol sevinci sırasında rakip takımın kutlamalarına katıldığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefindeydi, çünkü takımı gol yediği sırada Guardiola’nın elini sıkmakla meşguldü.

Bu sezon Juventus'tan kiralanan Brezilyalı orta saha oyuncusu, City menajeri ile el sıkışmasının yanı sıra Liverpool taraftarını dehşete düşürerek bir şekilde gülümsüyordu.





El sıkışma anında, Liverpool'un City'ye karşı mücadele etme şansı vardı ve skor 1-1’di.

Ancak, daha sonra özellikle Jack Grealish’in üstün performansına Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan'ın golleri de eklenince City, Liverpool karşısında 4-1’lik ezici bir üstünlük elde etti.

Taraftarlar ne söyledi?

Liverpool taraftarları, Arthur'un City patronuyla el sıkışmasından duydukları hayal kırıklıklarını dile getirmek için sosyal medyada görüşlerini paylaştı.

Bir Liverpool taraftarı şöyle yazdı: "Golden sonra Guardiola'nın elini sıktığı için Arthur'u İtalya'ya giden uçağa koyup takımdan yollayın!”

Başka birisi ise, "Arthur, City'nin golünden sonra Pep Guardiola ile gülüyor ve kutlamalara katılıyor. Bu hareket, maçı tam anlamıyla özetliyor!” dedi.

Bir diğeri ise şu ifadeleri kullandı: "Arthur, sahaya çıkıp topa bir kere bile dokunmadan Guardiola’ya hak ettiği şekilde davransaydı, bir Liverpool efsanesi olabilirdi.

“Onun yaptığı, kesinlikle korkunç bir olay. Aman Allah’ım, o ne sınıfsız bir adam böyle!”