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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Liverpool taraftarları City'ye karşı patladı: Anfield'da yuhalamalar yankılandı

Liverpool - M.City
Liverpool
M.City
Premier Lig
İngiltere

Premier Lig'in zirvesinde neler oluyor?

Manchester City, Premier Lig'deki rakiplerinin öfkesini üzerinde hissetti; mavili takımın oyuncuları Anfield'da Liverpool taraftarının aralıksız yuhalamalarına maruz kaldı.

Manchester City, geçen ay Premier Lig tarafından dokuz sezonluk bir dönem boyunca Premier Lig'in mali kurallarına 100'den fazla kez aykırı davranmaktan suçlu bulundu.

Dört yıl süren bir soruşturmanın ardından açıklanan sürpriz karar, milli maç arasına denk geldi; bu da rakip taraftarların Enzo Maresca'nın takımına duydukları hoşnutsuzluğu dile getirememesi anlamına geliyordu.

Ancak İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre, bugün öğleden sonra Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool karşısına çıkarak cezanın ardından ilk maçlarını oynamalarıyla bu durum değişti.

City'nin takım otobüsü, stada ulaşmak için dolambaçlı bir yol izleyerek Anfield taraftarının karşılamasından kaçındı, ancak statta bulunan Liverpool taraftarları, oyuncular maç öncesi ısınma için sahaya indiğinde onları azarladı.

Eski şampiyonlar arasındaki uzun süredir beklenen maç başladığında Manchester City oyuncuları daha da şiddetli yuhalamalarla karşılaştı.

Yuhalamalar, ilk yarının başında konuk ekip topa her sahip olduğunda devam etti.

Anfield'ın dışında seyyar satıcılar, üzerinde "hile" yazan tişörtler ve bayraklar da dahil olmak üzere Oasis grubundan esinlenilmiş pek çok ürün satışa sunuyordu; stat içinde de karar nedeniyle Manchester City'yi eleştiren çok sayıda pankart açıldı.


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