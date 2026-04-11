Liverpool taraftarları artık bıktı ve Anfield'da seslerini yüksek sesle duyuruyorlar

Liverpool taraftarları, kulübün izlediği politika konusunda çok net bir tavır sergiledi. Fanatik taraftarlar, yani "The Kop", Cumartesi akşamı Fulham maçı öncesinde pankart asmamaya karar verdi.

Liverpool'un fanatik taraftarları genellikle çok sayıda bayrak ve pankartla desteklerini gösterirler, ancak Cumartesi akşamı durum böyle değildi.





Bunun nedeni, Anfield'daki bilet fiyatlarındaki artış. Taraftarlar, Liverpool biletlerinin pahalılaşmasını saçma buluyor.

İlk yarının sonunda taraftarlar aynı mesajı içeren bir pankart da sergiledi: "Bilet fiyatlarına hayır" yazıyordu.

Liverpool, pankartların görünmemesinden pek etkilenmedi. Arne Slot'un takımı devreye 2-0 önde girdi. Golleri Rio ve Mohamed Salah attı.