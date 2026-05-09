Liverpool taraftarları 67. dakikada Arne Slot'a karşı toplu olarak tepki gösterdi

Liverpool taraftarları, Cumartesi öğleden sonra oynanan Liverpool - Chelsea maçındaki gidişattan memnun değil. Ev sahibi takımın performansı hayal kırıklığı yaratmakla kalmadı, Arne Slot’un aldığı bir karar da taraftarların tepkisini çekti.

The Reds, Ryan Gravenberch'in güzel golüyle maça iyi bir başlangıç yaptı, ancak sonrasında her şey alt üst oldu. Anfield'daki taraftarlar ilk yarının ortasında bile homurdanmaya başladı ve Slot'un takımının oyunundan hiç memnun değiller.

Enzo Fernández'in 1-1'i attıktan sonra bu durum değişmedi, ancak 67. dakikada taraftarlar kitlesel bir yuhalama gösterisi yaptı. Slot, Rio Ngumoha'yı Alexander Isak ile değiştirmeye karar verdi ve taraftarlar buna açıkça karşı çıktı.

17 yaşındaki Ngumoha, cumartesi öğleden sonra Anfield'da oyuna renk katan az sayıdaki oyuncudan biriydi. Gravenberch'in golünde de asist yapmıştı. Bu oyuncu değişikliği, Slot'a acı verici bir yuhalama yağmuruna neden oldu ve ardından taraftarlar topluca "Rio" diye tezahürat yapmaya başladı.