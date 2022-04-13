Liverpool taraftarının Jürgen Klopp'a söylediği ve Alman menajerin çok sevdiği şarkının sözleri ve anlamı ne?

Liverpool taraftarları İngiliz futbolunun en tutkulu taraftarları arasında bulunuyor ve her geçen sezon tezahüratlarının listesi büyümeye devam ediyor.

Yeni kahramanlar düzenli olarak öne çıkıyor ve elde ettikleri başarılarının taraftarlar tarafından kabul görmesi gerekiyor.

Kırmızıların patronu Jurgen Klopp - Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğu kazanan bir teknik direktör olarak - her zaman taraftarların favorisi olurken adına birçok şarkı yapıldı.

Alman taktikçiye bir övgü daha Kırmızıların çalma listesine eklendi, ama bu nedir ve nasıl bir şarkıdır? GOAL bir göz atıyor…

Klopp'un 'Çok sevindim' dediği şarkının sözleri neler?

Şarkı, Beatles'ın ünlü parçası "I Feel Fine"ın melodisiyle söyleniyor ve şöyle diyor:

“Jurgen bir ‘Kırmızı’ olduğu için çok mutluyum.

“Söylediklerini yapmasına çok sevindim.

“Jurgen bana, biliyorsun dedi. Premier Lig'i kazanacağız, biliyorsun. Öyle dedi.

“Ona aşığım ve kendimi iyi hissediyorum.”

The boss thanking the travelling Kop, who are still in fine voice at the Etihad 🔴👏 pic.twitter.com/QYSXs3gqdQ — Liverpool FC (@LFC) April 10, 2022

Şarkı ne anlama geliyor?

Liverpool'un taraftar kitlesi tarafından tekrarlanan son Klopp tezahüratının derin bir anlamı yok.

Kırmızıların taraftarları, dünyanın en iyi futbol menajerlerinden birisi tarafından denetlenen çalışma için takdirlerini ifade etmek istiyor.

Klopp, ilk basın toplantısında, Anfield'ın başındayken somut bir başarı elde etmek için elinde araçlara sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dört yıl içinde burada olmaya devam edersek elbette ki bir şampiyonluk kazanacağımızı düşünüyorum."

Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası’nı Anfield’da getirerek verdiği sözü tutmuş oldu.

Liverpool ayrıca, 2022’de daha fazla yerel ve kıtasal kupa arayışında olurken Klopp, tarihi bir başarıya ulaşarak dört kupayı birden kazanmak istiyor.

Taraftarlar, Alman teknik direktörün mevcut sözleşmesi 2024 yazında sona ermeden önce çok daha fazla başarı elde edeceklerini umuyorlar ve hocalarına güvenleri tam.

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