Liverpool, Slot’un Hollanda milli takımının başına geçmesi için kapıyı açıyor

Hollanda’nın “De Telegraaf” gazetesi, İngiliz kulübü Liverpool’un eski teknik direktörü Arne Slot’un Hollanda Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğünü üstlenmesinin önünü açmak için ciddi adımlar attığını ortaya çıkardı.

Haberde, İngiliz kulübünün yönetiminin, geçen sezonun sonunda görevinden alınmasının ardından Hollandalı teknik direktörün milli takımın teknik direktörlüğünü kabul etmesi durumunda, kulübün mali haklarını kaybetmemesini sağlayacak özel düzenlemeler üzerinde çalıştığı belirtildi.

Slot, Koeman’ın halefi için en güçlü aday

Arne Slot, 2026 Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin ardından teknik direktörlük görevinden istifa eden Ronald Koeman'ın ardından Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü devralacak en önde gelen adaylardan biri olarak görülüyor.

Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası'nda 32'li turda Fas Milli Takımı'na penaltı atışlarında yenilerek acı bir şekilde turnuvaya veda etmişti. Bu sonuç, Koeman'a yönelik bir eleştiri dalgasına yol açmış ve onu istifaya zorlamıştı.

Liverpool, Slot ile yollarını ayırdı

Liverpool kulübü ise, geçen sezonun ardından Arne Slot'u A takım teknik direktörlüğü görevinden almayı kararlaştırdı. Kırmızıların hiçbir şampiyonluk kazanamaması nedeniyle geçen sezon, hayal kırıklığı yaratan bir sezon olarak nitelendirildi.

Tüm Tarafları Memnun Edecek Akıllı Mali Düzenlemeler

"The Telegraph" gazetesinin ortaya koyduğu bilgilere göre, Liverpool kulübü, hak ettiği tazminatı almasını garanti altına alırken, teknik direktörün herhangi bir maddi kayba uğramamasını da sağlayacak yenilikçi mali düzenlemeler yapmayı planlıyor.

Plan, Slot'un Hollanda milli takımı teknik direktörü olarak geçireceği ilk yıl boyunca maaşının, Liverpool'daki görevine sözleşmesinin sonuna kadar devam etseydi alacağı tutara yükseltilmesini içeriyor.

Bu düzenlemeler, Slot’un erken ayrılması nedeniyle herhangi bir maddi kayba uğramayacağı anlamına gelirken, aynı zamanda Liverpool’a da 2027 yazında sona erecek sözleşmesinin sonuna kadar kalması durumunda teknik direktöre ödenmesi planlanan büyük meblağlardan tasarruf sağlayacaktır.